Bakan Özer, New York'ta Türk öğrenciler ve eğitim ataşeleriyle buluştu

Bakan Özer, New York'taki programı kapsamında bugün ilk önce Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yüksek lisans ve doktora amacıyla gelen Türk öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Özer, görüşmede 1940-50'li yıllarda ülke dışına yüksek lisans ve doktora için giden öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndüklerinde alanındaki ilk temsilciler olduklarını dile getirerek “Türkiye bu konuyla alakalı çok mesafe aldı. Özellikle son yirmi yılda okul öncesinden yükseköğretime, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında çok ciddi artışların oldu. Aynı zamanda eğitime erişimin önündeki tüm engellerin de kalktı” şeklinde konuştu.Bakan Özer öğrencilere “Bizim için çok kıymetlisiniz” diye seslenerek, "Sizler Türkiye Cumhuriyeti devleti için de çok kıymetlisiniz. Gittiğiniz yerde hem ülkemizi temsil ediyorsunuz. Döndüğünüz zaman Türkiye'nin bilgi toplumu kapasitesini güçlendirmede oldukça önemli katkılarınız olacak. Bizim beklentimiz bu. Mümkün mümkün oldukça büyük çoğunluğunuzun yurda dönerek Türkiye'nin çok daha güzel olması, çok daha güçlü olabilmesi için katkı sunmanızın önündeki engelleri ortadan kaldırmak. Bizim tek temennimiz bu bir başka beklentimiz yok” ifadelerine yer verdi. Bakanlık bürokratlarının ülke dışında öğrenim gören öğrencilerin sorunlarını iyi anlayarak ve yükseköğretim bağlamında değerlendirebilecek kapasitede olduklarını belirten Özer, “Birlikte hareket edildiği takdirde üstesinden gelinmeyecek hiçbir problemin yoktur. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin her şekilde ihtiyacını karşılamak üzere her an yanlarında olmak için adım atacağız” dedi.Görüşmede öğrencilerle sohbet eden Bakan Özer, öğrencilerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi. ABD'deki akademik çalışmaları hakkında açıklama yapan öğrencilere Bakan Özer, ülke dışında öğrenim gören öğrenciler için her şekilde desteği vereceklerini yineleyerek öğrencilere başarılar diledi.Bakan Özer, programı kapsamında ABD'deki Türkiye eğitim ataşeleriyle de görüştü. Özer, görüşmede Boston, Houston, Los Angeles, New York, Şikago ve Washington eğitim ataşelerinin bölgelerinde yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi aldı.Eğitim müşavirlerinin kapasitelerini güçlendirmek adına çevrim içi de olsa hemen her ay toplantılar yaptıklarını hatırlatan Özer, ataşelerden toplantılarda ülke dışında okuyan öğrencilerin sadece burs ve çeşitli evrak işlemleriyle ilgilenmelerini değil, üç boyutlu düşünerek bölgelerindeki eğitimde iyi uygulamaların tespit edilerek Bakanlıkla paylaşmalarını, böylece Bakanlık olarak bunları sisteme dahil edebileceklerini söyledi.