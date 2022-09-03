Bakan Özer, Türkiye'nin son 20 yılda eğitimde gerçekleştirdiği dönüşümleri G20 ülkelerine anlattı













Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Endonezya'nın dönem başkanlığında G20 ülkeleri eğitim bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen zirveye video mesajla katıldı. Konuşmasına G20 gündeminde "eğitim" başlığına yer verdiği için G20 Endonezya Başkanlığına teşekkür ederek başlayan Özer, oldukça verimli geçiren çalışmalarından dolayı Eğitim Çalışma Grubu'nu tebrik etti.2020 yılından itibaren dünyanın maruz kaldığı korona virüs salgınının tarihte eşi benzeri olmayan bir durum olduğunu idda eden Özer, "Milyonlarca insanın ölümüne yol açan bu salgın, sağlık, ekonomi ve sosyal alanlarda olduğu gibi eğitim sistemlerinde de tüm dünyada büyük bir krize sebep olmuştur. Tüm dünya uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin bir alternatifi olamayacağını yalnızca bir destek mekanizması olarak kullanılabileceğini acı bir şekilde tecrübe etmiş oldu. Hepimiz okulun, dört duvardan ibaret olmadığını, çocukların bilişsel becerileri kadar sosyal, psikolojik ve duygusal becerilerinin gelişimi için de ne kadar önemli olduğunu anladık" değerlendirmesinde bulundu.Eğitimdeki eşitsizliklerin derinleşmesinin tüm dünya için büyük bir tehlike oluşturduğuna işaret eden Özer, "Ancak şunu çok net biliyoruz ki, eşitsizliklerle mücadele etme konusunda eşsiz bir güce sahip olan yine eğitimdir" cümlelerine yer verdi.Türkiye'nin sahip olduğu eğitim sistemi hakkında açıklama yapan Özer, "Türkiye olarak 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen ve 19 milyona yakın öğrencisiyle, oldukça büyük bir eğitim sistemine sahibiz. Hedefimiz her bir öğrencimize eşit nitelikte eğitim imkanı sunmak, onları dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilir seviyeye eriştirmek ve 21. yüzyıl becerileriyle donatarak geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamaktır" dedi."Bu hususta ülkemiz özellikle son 20 yılda çok önemli ilerleme kaydetmiştir. Okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında ciddi artışlar sağlanmıştır. Üstelik bu büyüme kaliteye rağmen değil aksine kalite odaklı gerçekleşmiştir. Nitekim ülkemizin PISA ve TIMSS performansları bunu doğrulamaktadır. 15 yaş grubunda öğrenci sayısını en fazlaca artıran ülke olmamıza rağmen performansını da en fazla artıran ülke Türkiye olmuştur.""Öncelikle şartları ve koşulları ne olursa olsun, tüm öğrencilerimize nitelikli eğitim vermek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Sosyoekonomik bakımından dezavantajlı, özel eğitime ihtiyaç sahibi ve zorunlu göç çerçevesinde ülkemize gelen çocuklara oldukça verimli geçiren olmaları için destekler sunuyoruz. Özellikle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için bu dönem okul öncesi eğitime ağırlık verdik. Bu çerçevesinde 3-5 yaş aralığındaki okul öncesi eğitim okullaşma oranlarını OECD seviyesine çıkarabilmek için 2022 yılında üç bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmak üzere yola çıktık ve bu çalışmalar çerçevesinde kısa sürede 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 78'den yüzde 93'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz."Mesleki ve teknik eğitimi dünyanın ve Türkiye'nin geleceği açısından stratejik bir mesele olarak gördüklerini vurgusunu yapan Bakan Özer, "Bir yandan eğitim-üretim-istihdam çevrimini güçlendirirken öte yandan da ilgili sektörlerimizle iş birliklerini derinleştiriyoruz. Son olarak, öğretmenlerimizin profesyonel ve mesleki gelişimlerine büyük bir önem veriyoruz. Bu çerçevesinde hizmet içi eğitim yaklaşımımızı güncelliyor, eğitimlere katılan öğretmen sayımızı artırıyor ve okullarımızı birer eğitim merkezi haline getiriyoruz" diyerek konuşmasını belirtti.Bakan Özer, eğitim alanında gerçekleştirdikleri uluslararası düzeydeki dayanışma ve iş birliğini daha müreffeh bir dünya inşa etmek için sahip oldukları en değerli araç olarak değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.