SİYASET
17 Eylül 2022 - 23:00

Bakan Soylu: '15 yaşındaki kız çocuğunu terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin eski Toroslar İlçe Başkanı'nın 15 yaşındaki kız çocuğunu Suriye'ye terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandığını belirterek, "Şuanda da aynı siyasi partisinden il temsilcisi, ancak enselendi. Çocuk ailesine teslim edildi” dedi.

SİYASET
17 Eylül 2022 - 23:00
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Bakan Soylu: '15 yaşındaki kız çocuğunu terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Edirne İl Başkanlığı binasından mitingdeki konuşmasında HDP'nin eski Toroslar İlçe Başkanı'nın 15 yaşındaki kız çocuğunu Suriye'ye terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandığı belirterek “Mersin'de biraz önce paylaştım. 15 yaşındaki bir kızımızı annesinden ve babasından kaçırarak Mardin üzerinden Suriye'ye terör örgütüne götürmeye çalışırken Mersin Emniyet Müdürlüğünün aynı anda Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın ve jandarmamızın ortak bir operasyonla HDP'nin eski Toroslar İlçe Başkanı 15 yaşındaki kız çocuğu kaçıran hain o. Şuanda da aynı siyasi partisinden il temsilcisi ancak enselendi. Çocuk ailesine teslim edildi” dedi.

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