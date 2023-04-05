Bakan Soylu 6 Şubat depremlerinde son verileri paylaştı: Can kaybı 50 bin 399 oldu!







HAYATINI KAYBEDENLERİ SAYISI 50 BİN 399'A YÜKSELDİ





"ÖLÜ SAYISI NE İSE ONU VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"







Karamanmaraş başta olmak üzere 11 ayrı ilde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayıları ile ilgili son rakamlar açıklanırken can kaybının 50 bin 399'a yükseldiği bildirildi. Verilere ilişkin açıklama ise İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.Son durum hakkında konuşan Bakan Soylu, “Ölü sayısı 50 bin 399'a yükseldi. Nüfus cüzdanı olmayan 1.120 kişi var. Kabul edecekler ve etmeyecekler var. Adli işler. Ölümler net olarak açıklanmadı, spekülasyonlar, kimlik tespiti devam ediyor, rakamlar güncellenebilir" ifadelerini kullandı.Konuşmasına devam eden Bakan Soylu, “Ölü sayısı şu şekilde belirlendi. Savcılar, Sağlık Bakanlığı'nın idari kararı ile ve özellikle muhtar ve jandarma tarafından kurulmuştur. Göç İdaresi Suriyeli kardeşlerimizi tespit ediyor. Tüm kuruluşlar burada işbirliği içinde çalışıyor. Kamuoyunu yanıltmanın sonuçları ne olabilir? Ölü sayısını bulmaya çalışıyoruz. Bir depremde ölenlerin sayısını göstermek, kimin ve kimin olmadığı için faydalıdır. Bunlar süreci itibarsızlaştırmak için ortaya çıkmış söylentilerdir” dedi.