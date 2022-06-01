Bakan Soylu açıkladı! Gri kategoride bulunan bir örgüt mensubu yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, bir hafta içerisinde ikinci örgüt mensubunun teslim olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında gir kategoride bulunan bir mensup üyesinin teslim olduğunu aktardı.
bakan soylu yaptığı paylaşımında PKK terör örgütünün sökülüp atıldığını söyleyerek bir haftada yurt içinde ikinci örgüt mensubunun ikna ile teslim olduğunu öte yandan Gri kategoride bulunan örgüt mensubu bir kişinin ailesinin çabaları ile öğle saatlerinde terör örgütünden ayrılarak teslim olduğunu söyledi.
bakan soylu yaptığı paylaşımında PKK terör örgütünün sökülüp atıldığını söyleyerek bir haftada yurt içinde ikinci örgüt mensubunun ikna ile teslim olduğunu öte yandan Gri kategoride bulunan örgüt mensubu bir kişinin ailesinin çabaları ile öğle saatlerinde terör örgütünden ayrılarak teslim olduğunu söyledi.