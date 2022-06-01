GÜNDEM
01 Haziran 2022 - 16:34

Bakan Soylu açıkladı! Gri kategoride bulunan bir örgüt mensubu yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada gri kategoride bulunan bir terör örgütü mensubunun ailesinin çabaları ile güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

GÜNDEM
01 Haziran 2022 - 16:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Soylu açıkladı! Gri kategoride bulunan bir örgüt mensubu yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, bir hafta içerisinde ikinci örgüt mensubunun teslim olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında gir kategoride bulunan bir mensup üyesinin teslim olduğunu aktardı.

bakan soylu yaptığı paylaşımında PKK terör örgütünün sökülüp atıldığını söyleyerek bir haftada yurt içinde ikinci örgüt mensubunun ikna ile teslim olduğunu öte yandan Gri kategoride bulunan örgüt mensubu bir kişinin ailesinin çabaları ile öğle saatlerinde terör örgütünden ayrılarak teslim olduğunu söyledi.  
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Acı haber! Siirt'te bir askerimiz şehit oldu
Acı haber! Siirt'te bir askerimiz şehit oldu
Karın Germe Ameliyatı Sonrası Bilinmesi Gerekenler
Karın Germe Ameliyatı Sonrası Bilinmesi Gerekenler
Son Haberler
Korkunç olay! Otomobil durağa girdi çok sayıda kişi yaralandı
Korkunç olay! Otomobil durağa girdi çok sayıda kişi yaralandı
İstanbul için enflasyon rakamları
İstanbul için enflasyon rakamları
Kene vakaları artıyor! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Kene vakaları artıyor! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Şans eseri kurtuldu! 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Şans eseri kurtuldu! 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Acı olay! bunalıma giren baba evi ateşe verdi
Acı olay! bunalıma giren baba evi ateşe verdi
Yargıtay karar verdi! Kadir Şeker davasında şok gelişme
Yargıtay karar verdi! Kadir Şeker davasında şok gelişme
Acı haber! Siirt'te bir askerimiz şehit oldu
Acı haber! Siirt'te bir askerimiz şehit oldu
Korkunç kaza! Su tankerinin freni patladı, büyük panik yarattı
Korkunç kaza! Su tankerinin freni patladı, büyük panik yarattı
Merakla beklenen Teknik direktör İstanbul'a geliyor
Merakla beklenen Teknik direktör İstanbul'a geliyor
Bursa'da feci yangın! 1 ölü,3 yaralı
Bursa'da feci yangın! 1 ölü,3 yaralı