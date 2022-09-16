SİYASET
16 Eylül 2022 - 19:24

Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'nde düzenlenen mitingde, “10 ilde 120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak. Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ" dedi.

SİYASET
16 Eylül 2022 - 19:24
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Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'

Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra düzenlenen mitingde halka hitap etti. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "9-10 ilde 120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak. Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ" dedi. Bakan Soylu'nun mitingde vatandaşlara hitabı devam etmekte.

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