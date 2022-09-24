GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 13:44

Bakan Soylu: 'Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İyilik medeniyeti, bizim ülkemizin ve milletimizin öne çıkan vasıflarından biridir. Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız” dedi.

GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 13:44
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Bakan Soylu: 'Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız'


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sürmene ilçesinin ardından Köprübaşı ilçesine geçerek Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un anne ve babası adına yaptırdığı Hatice-Aslan Aksoy Anaokulu'nun açılışına katıldı. Açılış töreninde Aksoy ailesine adına konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy “Ben buraya yaklaşık 500 metre mesafede olan bir evde doğdum. Ben doğduktan sonra evimizde elektrik olmadığı zamanları bilirim. Köprübaşı'nın ekonomik zorluklar olduğu bir dönemde eğitimin oldukça önemli olduğunu o tarihlerde farketmiştik. Eğitimde anne babamızın rolü bize pek çok. Annem ve babam 10 çocuk sahibi. Hayatta olan 9 kardeşiz. Bizlerin yetişmesinde özel gayretleri var. Çocukluğumuzda yaramazlık yaptığımızda bile sesini yükseltmeden bizleri sevgiyle büyüten sevgili annem, terzilik yaparak öğrenci eğiterek, aile ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamıştır. Disiplinli yapıya sahip olan babamızda eğitimimiz konusunda oldukça hassastır. Her türlü fedakarlığı yapmış, ciddi süreç ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

“İyilik medeniyeti, bizim ülkemizin ve milletimizin öne çıkan vasıflarından biridir”



Bakan Süleyman Soylu ise törende yaptığı konuşmasında “Aslan amcamız, nezaketiyle, zarifliği ile aynı anda beyefendiliği ile hem de Karadeniz insanının o kuşatıcılığı ve sevgisiyle gücündeki tebessümü ve bir insana ‘İyiki geldin, onu gördüm' dedirtecek anlayışla bizi burada karşılardı. Bugün evlatları, yakınları burada çok güzel eseri icra ettiler. Tam da Aslan amca ve kıymetli eşinin hayatının özeti gibi burada bu eseri icra ettiler. Eseri icra edenler, onu bir vesile ile burada bir hizmetle buluşturanlar kadar, hayır haline teşrif edenlerde de aynı kıymettedir. Hizmet nasip işidir. Önünüzden geçer dokumazsınız. Kapınıza kadar gelir yapamazsınız. Aksoy ailesi sadece bir anaokulu yapmadı. Hatice hanım ve Aslan beyin isimlerini oraya nakşederek amel defterlerini sürekli açık tutacak adımı attı. Her gelen çocuk nasiplenecek. Anneler babalar dua edecekler. Öğretmenler güzel tesiste hizmet verdikleri için teşekkür ve şükranlarını iletecekler. Aynı zamanda bir kişinin doğduğu yere hizmet etmesi kadar mübarek iş yoktur. O da aynı hayır kapısıdır. İyilik medeniyeti, bizim ülkemizin ve milletimizin öne çıkan vasıflarından biridir. Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız” diye konuştu.

“Denizin ötesinde bir hayırlar ülkesi var; adı Türkiye”

Dünyanın en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da 0-2 yaş arasındaki çocukların süt ile buluşmalarını sağlayan bir ülke olduklarını belirten Soylu “Cumhurbaşkanımız bana bir talimat verdi ve ‘Lübnan'daki 0-2 yaş arasındaki çocukların bütün süt ihtiyacını biz karşılayacağız' dedi. O günden itibaren bizim iyilik gemilerimiz Mersin'den kalkar Lübnan'a gider. Geçen 15 gün önce AFAD başkanımız oradaydı. Orada tarif şöyle ‘Denizin ötesinde bir hayırlar ülkesi var; adı Türkiye. Denizin ötesinde bir hayırlar milleti var; adı Türk milleti. Denizin ötesinde bir lider var, hayır lideri; adı Recep Tayyip Erdoğan'dır” ifadelerine yer verdi.
Bakan Süleyman Soylu, birilerinin oy uğruna Türk milletini ırkçı göstermeye çalıştığına dikkat çekerek “Sadece siyaset uğruna, yabancı düşmanlığını bu ülkeye nakşetmek isteyenler sadece bir tek oy uğruna memleketimizi farklı göstermeye, insanlarımızı farklı göstermeye, bizi bir ırkçılığın içerisine bizi koymaya, bizi o güzel karakterimizden ayırmaya çalışıyorlar. Biz Müslümanız. Hiç kimse Peygamber Efendimizin veda hutbesini unutmasın. Hiç kimsenin zihninden çıkmasın. Biz bu topraklarda etrafımızdaki bütün coğrafyanın karşı karşıya kaldığı sıkıntıların sorumluluğunu yaşayan bir milletiz. Bugüne kadar hiçbir kimseye sırtımızı dönmedik” dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra okulun açılışı yapıldı, sınıflar gezildi.

Gökmen Şahin - Ersen Küçük

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Haber Editörü
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