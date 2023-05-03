Bakan Soylu'dan Dilek İmamoğlu'na 'Zafer İşareti' tepkisi!













BAKAN SOYLU'DAN DİLEK İMAMOĞLU'NA TEPKİ





AKP'nin İstanbul'dan milletvekili adayı olarak gösterdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yaptığı konuşmasında bu kez hedefine Dilek İmmaoğlu'nu aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşiyle birlikte Van'da düzenlenen Millet İttifakı'na çıkmasını eleştiren Bakan Soylu, Dilek İmamoğlu'nun halkı selamlarken zafer işareti yapmasını sert tepki gösterdi.Millet İttifakı tarafından ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Van'da vatandaşlarla buluştu. Millet İttifakı mitingine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı. Dilek İmamoğlu, eşiyle beraber katılanları selamlayarak zafer işareti verdi.Bakan Süleyman Soylu, bugün Şişli'de bulunan Gölova Kadınlar Derneği'ne gitti ve burada bir konuşma yaptı. Bakan Soylu konuşmasında, Van mitinginde halkı zafer işaretiyle selamlayan Dilek İmamoğlu'a karşı seslendi. Soylu yaptığı açıklamada, "Kemal Bey Van'da miting düzenledi. Ekrem İmamoğlu da eşiyle Van'da mitinge katıldı. PKK'nın zafer nişanı olan HDP bayrağını dalgalandırdılar." dedi.