Bakan Soylu'dan fahiş kira fiyatlarıyla ilgili vatandaşlara çağrı: CİMER'e şikayet edin!







"FAHİŞ KİRALARI CİMER'E ŞİKAYET EDİN"







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem felaketlerinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar yaptı. Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen afet değerlendirme ve koordinasyon toplantısında deprem bilançosuyla ilgili bilgiler veren Bakan Soylu, çok sayıda vatandaşın belini büken fahiş kira artışları konusuna da değindi.Enkaz temizliği ile ilgili bilgi veren Bakan Soylu, "Yıkılan 57.29 binadan 40 bin 969 parça enkaz kaldırıldı. Hatay hariç ilk etabı bayramdan önce tamamlayacağız." dedi. Deprem bölgesindeki fahiş kiralara dikkatleri çeken Soylu, halka çağrıda bulundu ve bu tür durumları CİMER'e, 112'ye, karakola ve kaymakamlığa şikayet edebileceklerini söyledi. Bakan Soylu, “Vatandaşlarımız kiralık ev bulamıyorlarsa bizim görevimiz onlara burada barınma sağlamaktır." ifadelerini kulalndı. Kira ödemesi ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla önümüzdeki hafta başlatılacağı bilgisini paylaşan Bakan Süleyman Soylu, "Konteynerde kalanlar kira ödemesinden yararlanamayacak. Maliye Bakanlığı'nın denetimine rağmen deprem bölgesinin bazı bölgelerinde kira oranlarının ikiye katlandığını tespit ettik. Bu kapsamda vatandaşlarımızın CİMER kayıtları takip edilmeye başlanacak." dedi.