Bakan Soylu'dan güvenlik güçlerine sert talimat: Uyuşturucu satıcısı bulursanız, ayaklarını kırın!







"BACAKLARINI KIRIN"











AK Parti'nin Kütahiya'daki Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlatan Bakan soylu, bu mücadelede asla taviz verilmeyeceğini söyledi ve emniyet güçlerine sert bir talimat geçti.15 Temmuz öncesinde Türkiye'de bulunan hapishanelerde 35 bin civarında uyuşturucu satıcısı olduğunu hatırlatan Bakan Süleyman Soylu, bu güne kadar da 116 bin kişiyi içeri gönderdiklerini duyurdu. Özellikle okulların önünde uyuşturucu satılmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Bakan Soylu, Türkiye'nin hiçbir noktasında da bu uyuşturucunun satışının yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.Güvenlik güçlerini yeniden konuşlandıran Bakan Soylu, onlara sert bi talimat verdi ve talimatını dile getirirken "Bir uyuşturucu satıcısı gördüğünüz an, bacağını kırın!" ifadelerini kullandı. Aile yapımızı, gençliğimizi ve geleceğimizi zehirlemek istediklerini belirten Soylu, tüm bunların aslında ABD'nin ve Avrupa'nın bir operasyonu olduğunu ve kendi, gençlerini zehirledikleri gibi bizim gençlerimizi de zehirlemek istedklerini anlattı. Bakan Soly konuşmasınıun sonunda "Biz buna müsaade edemeyiz" ifadelerini yeniden tekrarladı.