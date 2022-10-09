Bakan Soylu'dan güvenlik güçlerine sert talimat: Uyuşturucu satıcısı bulursanız, ayaklarını kırın!

AK Parti'nin Kütahiya'daki Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını anlatan Bakan soylu, bu mücadelede asla taviz verilmeyeceğini söyledi ve emniyet güçlerine sert bir talimat geçti.
"BACAKLARINI KIRIN"
Güvenlik güçlerini yeniden konuşlandıran Bakan Soylu, onlara sert bi talimat verdi ve talimatını dile getirirken "Bir uyuşturucu satıcısı gördüğünüz an, bacağını kırın!" ifadelerini kullandı. Aile yapımızı, gençliğimizi ve geleceğimizi zehirlemek istediklerini belirten Soylu, tüm bunların aslında ABD'nin ve Avrupa'nın bir operasyonu olduğunu ve kendi, gençlerini zehirledikleri gibi bizim gençlerimizi de zehirlemek istedklerini anlattı. Bakan Soly konuşmasınıun sonunda "Biz buna müsaade edemeyiz" ifadelerini yeniden tekrarladı.