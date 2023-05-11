Bakan Soylu'dan HDP'li belediyelere kayyum itirafı: 'Cumhurbaşkanımız "rahatsızım" dedi, görevlerinden aldık!'













“İKİ GÜN GEÇTİ, HEPSİNİ GÖREVDEN ALDIK"

AKP'nin İstanbul'dan milletvekili atadığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Gaziosmanpaşa ilçesindeydi. Burada vatandaşlar ile bir araya gelen Soylu, bir konuşma yaptı ve vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti. Tüm dünyanın Türkiye seçimlerine odaklandığını vurgulayan Soylu, "Pazar günü bu aziz milletimiz Atatürk Havalimanı'na uçtu ve tarihin en büyük protestosuyla Cumhurbaşkanımıza destek verdi." dedi.Soylu, 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacaklarını ve artık Türkiye'ye terörist sokmayacaklarını, Doğu ve Güneydoğu'yu huzur ortamına çevireceklerini kaydetti.Bakan Süleyman Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti: "İçişleri bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni aradı. 'Süleyman ben Güneydoğu'daki bu HDP ve PKK belediyelerinden rahatsız oldum. Çünkü çocukların dağa gitmesini sağlıyorlar. Devletin vergisini PKK'ya aktarıyorlar. Onlar da mermi gibi Mehmetçiğimize döndüler. Hiç vakit kaybetmeden geri göndereceksiniz, dedi. İki gün geçti, hepsini görevlerinden alarak yerlerine kayyum atadık."