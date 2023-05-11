SİYASET
11 Mayıs 2023 - 13:05

Bakan Soylu'dan HDP'li belediyelere kayyum itirafı: 'Cumhurbaşkanımız "rahatsızım" dedi, görevlerinden aldık!'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayıp "Süleyman, Güneydoğu'daki bu HDP ve PKK belediyelerinden rahatsızım" dediğini ve bu talep üzerine de iki gün içerisinde belediye başkanlarını görevlerinden alarak yerlerine kayyum atadıklarını söyledi.

SİYASET
11 Mayıs 2023 - 13:05
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Soylu'dan HDP'li belediyelere kayyum itirafı: 'Cumhurbaşkanımız


AKP'nin İstanbul'dan milletvekili atadığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Gaziosmanpaşa ilçesindeydi. Burada vatandaşlar ile bir araya gelen Soylu, bir konuşma yaptı ve vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Tüm dünyanın Türkiye seçimlerine odaklandığını vurgulayan Soylu, "Pazar günü bu aziz milletimiz Atatürk Havalimanı'na uçtu ve tarihin en büyük protestosuyla Cumhurbaşkanımıza destek verdi." dedi.



Soylu, 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacaklarını ve artık Türkiye'ye terörist sokmayacaklarını, Doğu ve Güneydoğu'yu huzur ortamına çevireceklerini kaydetti.

Bakan Soylu'dan HDP'li belediyelere kayyum itirafı

“İKİ GÜN GEÇTİ, HEPSİNİ GÖREVDEN ALDIK"

Bakan Süleyman Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İçişleri bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni aradı. 'Süleyman ben Güneydoğu'daki bu HDP ve PKK belediyelerinden rahatsız oldum. Çünkü çocukların dağa gitmesini sağlıyorlar. Devletin vergisini PKK'ya aktarıyorlar. Onlar da mermi gibi Mehmetçiğimize döndüler. Hiç vakit kaybetmeden geri göndereceksiniz, dedi. İki gün geçti, hepsini görevlerinden alarak yerlerine kayyum atadık."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ