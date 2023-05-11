Bakan Soylu'dan HDP'li belediyelere kayyum itirafı: 'Cumhurbaşkanımız "rahatsızım" dedi, görevlerinden aldık!'

AKP'nin İstanbul'dan milletvekili atadığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Gaziosmanpaşa ilçesindeydi. Burada vatandaşlar ile bir araya gelen Soylu, bir konuşma yaptı ve vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti. Tüm dünyanın Türkiye seçimlerine odaklandığını vurgulayan Soylu, "Pazar günü bu aziz milletimiz Atatürk Havalimanı'na uçtu ve tarihin en büyük protestosuyla Cumhurbaşkanımıza destek verdi." dedi.
Soylu, 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacaklarını ve artık Türkiye'ye terörist sokmayacaklarını, Doğu ve Güneydoğu'yu huzur ortamına çevireceklerini kaydetti.