Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: 'Kendisi provokatördür!'













Millet İttifakı'nın Erzurum'da düzenlediği mitinginde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun miting otobüsüne taşlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Ekrem İmamoğlu, düşen cisimler nedeniyle yanındaki kişiler tarafından otobüse bindirildi. Miting saldırıdan dolayı yarıda kesilmek zorunda kaldı. İmamoğlu'nun mitinginden düzenlenen saldırı sonrası İçişleri Bakanı Soylu, olayla ilgili sosyal medya hesaplarında İmamoğlu’nu hedef alan bir paylaşım yaptı. Soylu, İmamoğlu'nun Erzurum halkına "provokatör" dediğini öne sürerek, "İmamoğlu'nun kendisi provokatördür" ifadesini kullandığı görüldü.Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Erzurum halkına provokatör şeklinde seslenen Ekrem İmamoğlu’nun aslında kendisi provokatördür. Bu provokasyona nasıl hazırlandığını Ülke TV canlı yayınında adım adım anlatacağım,"