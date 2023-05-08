GÜNDEM
08 Mayıs 2023 - 11:32

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: 'Kendisi provokatördür!'

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamasında Erzurum'da taşlı saldırı ile karşı karşıya kalan Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bir takım ifadeler kullandı.

GÜNDEM
08 Mayıs 2023 - 11:32
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Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: 'Kendisi provokatördür!'
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Millet İttifakı'nın Erzurum'da düzenlediği mitinginde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun miting otobüsüne taşlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Ekrem İmamoğlu, düşen cisimler nedeniyle yanındaki kişiler tarafından otobüse bindirildi. Miting saldırıdan dolayı yarıda kesilmek zorunda kaldı.

İmamoğlu'nun mitinginden düzenlenen saldırı sonrası İçişleri Bakanı Soylu, olayla ilgili sosyal medya hesaplarında İmamoğlu’nu hedef alan bir paylaşım yaptı. Soylu, İmamoğlu'nun Erzurum halkına "provokatör" dediğini öne sürerek, "İmamoğlu'nun kendisi provokatördür" ifadesini kullandığı görüldü.



Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum halkına provokatör şeklinde seslenen Ekrem İmamoğlu’nun aslında kendisi provokatördür. Bu provokasyona nasıl hazırlandığını Ülke TV canlı yayınında adım adım anlatacağım," 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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