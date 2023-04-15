GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 17:32

Bakan Soylu'dan polislere kadro, jandarmaya promosyon müjdesi!

İçişleri Bakanı Soylu, terfi müjdesini TGRT Haber'in canlı yayınında polis ve jandarmaya iletti. 10 bin ek polis istihdam edileceğini söyleyen Bakan Soylu, jandarma için önemli promosyon rakamlarını açıkladı.

GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 17:32
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Bakan Soylu'dan polislere kadro, jandarmaya promosyon müjdesi!
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye 14 Mayıs'ta seçimlere giderken TGRT haber programına konuk olarak katıldı. Bakan Soylu, kanalın Ankara temsilcisi Ercan Gürses'in sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu'dan polis adaylarına kadro, jandarmaya promosyon müjdesi

POLİS ADAYLARINA VE JANDARMAYA MÜJDELİ HABER



Gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, polis ve jandarmaya müjdeli haberi verdi. Soylu, 10 bin kadronun daha açılacağını söylerken jandarma teşkilatının onbinlerce personelini de unutmadı.

Bakan Soylu, jandarma personeli ile ilgili yaptığı açıklamasında promosyon rakamları olarak 29 bin 500 lira tahminini söyledi.

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