Bakan Soylu'dan polislere kadro, jandarmaya promosyon müjdesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye 14 Mayıs'ta seçimlere giderken TGRT haber programına konuk olarak katıldı. Bakan Soylu, kanalın Ankara temsilcisi Ercan Gürses'in sorularını yanıtladı.
POLİS ADAYLARINA VE JANDARMAYA MÜJDELİ HABER
Gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, polis ve jandarmaya müjdeli haberi verdi. Soylu, 10 bin kadronun daha açılacağını söylerken jandarma teşkilatının onbinlerce personelini de unutmadı. Bakan Soylu, jandarma personeli ile ilgili yaptığı açıklamasında promosyon rakamları olarak 29 bin 500 lira tahminini söyledi.