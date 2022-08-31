YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:37

Bakan Soylu'dan Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer Ile Ilgili Açıklama: "İki Arkadaşımız Iade Süreci Için Oradalar" - Ankara

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:37
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Bakan Soylu'dan Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer Ile Ilgili Açıklama: “İki Arkadaşımız Iade Süreci Için Oradalar” - Ankara


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer ile ilgili, “Dün itibariyle de Arnavutluk'ta yakalanmış oldu. 2 arkadaşımız an itibariyle Arnavutluk'talar. Hem dosyalarla eş zamanlı iade süreci için oradalar” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli sivil toplum kuruşu temsilcileri ile “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet” toplantısında bir araya geldi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Soylu, İNTERPOL tarafından Kırmızı bültenle aranan ve Arnavutluk'ta yakalan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ile sorulan soruyu şöyle yanıtladı:




“Yakalanması için hepimizin, Arnavutluk Bakanlığının da gayret gösterdiği bu kişi yakalanmış oldu. Bir iade süreci var. Biz geçen Nisan ayında İNTERPOL üzerinden kırmızı bülteni çıkarmıştık. Dün itibariyle de Arnavutluk'ta yakalanmış oldu. 2 arkadaşımız an itibariyle Arnavutluk'talar. Hem dosyalarla benzer şekilde iade süreci için oradalar. İade süreci oradaki mahkemenin hangi tarihte olacağına ve mahkemede verilecek karara bağlıdır. O karar çerçevesinde biz iadeyi bekliyoruz."



“Yüz bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz”


Özel sektör öğretmenleri ile polisler arasında çıkan gerginlik konusu ile ilgili sorulan soruya Bakan Soylu, “Meslekler arasında kamplaştırma ve kutuplaştırma yapılmak isteniyor. Bir sivil itaatsizlik oluşturulmaya çalışılıyor. Öğretmenlerle polisleri karşı karşıya getirmek, sağlıkçılarla başka bir meslek grubunu karşı karşıya getirmenin arkasındaki çabanın sebebini henüz anlamış değilim. Normal bir aklın böyle bir çabasının olmaması lazım. Toplumu kargaşaya, kaosa sevk etmeye çalışan bir anlayış var. Bu Türkiye'de olmayacak. O eski Türkiye'de kaldı. Buna kimsenin gücü yetmez. Yüz bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Türkiye'nin güvenlik açısından böyle bir açığı söz konusu değildir” cevabını verdi.



“Eylem yapan kişi toplumu terörize etmeye çalışan bir kişiydi”


Eylemi yapmaya çalışan kişinin kamuda öğretmen olmadığını söyleyen Bakan Soylu, “Bir eylemi yapmak yasaksa, polis defalarca uyarıyor ‘yapmayın' diye. Bununla ilgili bir ‘eylemmatik' ile karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda bir öğretmen değil. Bu kişi elinde HDP'nin logosuyla, onların malum işaretleriyle beraber sürekli eylem yapan, toplumu terörize etmeye çalışan bir kişiydi. Böyle bir durum söz konusu olduğu için de gözaltına alındı. O eylemin olduğu zaman içerisinde 30 Ağustos korteji vardı. Bu eylemin de o korteje sarkma etkisini de polis arkadaşlarımız defalarca anlatmış. Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var” diye konuştu.



“Bizim için meselenin kanunlara uygunluğu, kimin suç işleyip işlemediği, hak ve haksızlık önemli”


Oluşturulmaya çalışılan kaos ve kargaşa çabalarının sonuçsuz kalacağını belirten Bakan Soylu, “Kayseri'de bir polisimize bir şiddet uygulandı. Dün akşam olayı öğrendim. Valimizle de konuştum. Hemen müdahale edildi ve saldırgan tutuklandı. Bizim için meselenin kanunlara uygunluğu, kimin suç işleyip işlemediği, hak ve haksızlık önemli. Kanunda ne yazıyorsa ona bakmak lazım. Sivil itaatsizliği sürekli önermeye çalışan, toplumun bütün kesimlerini birbirine düşürmeye, bir kaos ve kargaşa oluşturmaya çalışan anlayışın bir sonucu olmadığını dile getirmek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.



“Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zamanında olmadığı kadar güçlüdür”


Türkiye'nin tarihinin en güçlü dönemi içerisinde olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zamanında olmadığı kadar güçlüdür. Hem ekonomik, hem güvenlik açısından büyük bir güç taşımaktadır. Bu güce itibar etmeli, bu gücü milletin lehine kullanan bir anlayış içerisinde olduğumuzu da belirtmek isterim” diye konuştu.

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Haber Editörü
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