Bakan Soylu deprem bölgesinde son bilançoyu açıkladı: 'Can kaybı sayısı 40 bine dayandı!'

CAN KAYBI 40 BİNE DAYANDI











Bir TV programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki sn gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Kahramanmaraş ve 10 eyalette meydana gelen depreme ilişkin son bilançoları açıklayan Bakan Soylu can kaybı sayısını da söyledi.Bakan Soylu, "Şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik" diyerek soj bilançoyu açıklarken konuşmasının devamında şunları söyledi:"Depremin ilk saatlerinden beri çok sayıda ekip ile birlikte buradayız. Bu yıkıcı depremde yaralananların tedavisi için hep birlikte mücadele ediyoruz. Şu an Antakya'dayız. Her bölgede çalışmaları koordine ederek, ortak değerlendirmeler yapıyoruz. Dün de Osmaniye'deydik.. Koordinasyonu hemen yaparak tüm arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. Depremin ilk sorunu arama kurtarma oldu. Arama kurtarma gerçekleştirilen bina sayısı 20 binden fazladır. 82 binada ağır hasar kodları oluşturulmuştur. 10 ilde hasar tespit çalışmalarının neredeyse yarısına geldik. 82 bina yıkıldı ve ciddi şekilde hasar gördü. Bun binalar için acil yıkım kodları oluşturuldu."