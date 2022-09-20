YAŞAM
20 Eylül 2022 - 11:38

Bakan Soylu, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin 'sarı torbalı' fotoğrafını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da devam etmekte olan ‘Eren Abluka-34' operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun “sarı torbalı” fotoğrafını paylaştı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 11:38
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Bakan Soylu, Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen teröristlerin 'sarı torbalı' fotoğrafını paylaştı

‘Eren Abluka-34' operasyon çerçevesinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında güvenlik güçlerince 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, “Teslim olmadılar şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, Diyarbakır Dicle Görese Dağı kırsalında Jandarma SİHA'nın da desteğiyle 3 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler” notunu paylaştı.
Operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat elde edildi.

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