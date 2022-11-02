GÜNDEM
02 Kasım 2022 - 08:19

Bakan Soylu duyurdu! Saat 18.57'de tüm Türkiye'de yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım günü ülkece aynı anda tatbikat yapılacağını duyurdu. 12 kasımda ne var neden tatbikat yapılıyor sorusunun yanıtı haberimizde.

GÜNDEM
02 Kasım 2022 - 08:19
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Bakan Soylu duyurdu! Saat 18.57'de tüm Türkiye'de yapılacak


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da düzenlenen Afet İletişim Çalıştayı’nda önemli açıklamalarda bulundu. 1999 yılının Kasım ayında meydana gelen Düzce depreminin yıl dönümünde tüm Türkiye’de tatbikat yapılacağını duyuran Bakan Soylu, vatandaşlar için saat verdi.

Bakan Süleyman Solu, İletişim Başkanlığı ve AFAD tarafından düzenlenen Afet İletişim Çalıştayı’na katıldı. Türkiye’de yaşanan afetler ile ilgili konuşan Soylu, 12 Kasım’da Düzce depreminin 23. Yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte tüm Türkiye’de tatbikat yapılacağını duyurdu.

12 Kasım’da ne var, neden tatbikat yapılacak?



Türkiye’nin deprem riski yüksek kırılmaya müsait ve her an sıcaklık değerlerinin üzerine yükselerek patlama tehlikesi bulunan fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle her an büyük bir felakete açık durumda. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları 70 şehirden birden geçiyor. Son yıllarda Elazığ, Malatya ve İzmir’de yaşanan deprem felaketlerinin ardından olası depremler ile ilgili çalışmalar hız kazandı.

Bakan Soylu, Türkiye genelinde yapılacak tatbikat konusunda Düzce depreminin yıl dönümünde saat 18.57’de aynı anda radyolardan tatbikat anonsu geçileceğini, televizyonlarda tatbikat anonsu geçeceğini açıkladı. Aynı zamanda tüm vatandaşların cep telefonuna da tatbikat ile ilgili mesaj gönderileceğini de ekledi.

12 Kasım 2022 tarihinde ilk kez Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacak. Bu tatbikatın yapılma amacı, deprem anında yaşanan tedirginliği en aza indirmek ve oluşabilecek tehlikelere karşı ilk yardımda iletişimin kesintisiz sağlanması için yapılıyor.

12 Kasım günü tüm vatandaşların telefonuna AFAD’dan uyarı sinyalli mesaj gönderilecek, radyo ve televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Vatandaşların bu tatbikata karşı sakin olmaları ve panik yapmamaları talep ediliyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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