Bakan Soylu Hatay'ın Antakya'da hasarın boyutunu açıkladı: Her 2 konuttan biri yıkık!







"HASAR DEĞERLENDİRMELERİNE HIZLA DEVAM EDİLİYOR"







"BÖLGEDE SALGIN HASTALIK VEYA ENFEKSİYON SÖZ KONUSU DEĞİL"

"YÜKSEK GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜZÜ BİR YIL DAHA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi ve 10 eyalette büyük hasara yol açtı. 35 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bölgede enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları 10 gündür aralıksız sürüyor. Deprem felaketin merkez üssü olarak açıklandığı Kahramanmaraş'ta basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri facianın vehametini gözler önüne serdi.Bakan Soylu, bölgedeki son durumu şöyle anlattı: "Hasarı hemen araştırmaya başladık. İnceleme süreci boyunca, binayı inşa ederken hata yapan veya bina inşa edildikten sonra yapılıp yapılmadığını tespit etmeye devam ediyoruz."Bakan Süleyman Soylu, bölgedeki son durumla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti: "Şu anda salgın yok, enfeksiyon diye bir hastalık yok. Kahramanmaraş'tan bahsediyorum. Şu anda salgın yok, bağırsak enfeksiyonu gibi bulaşıcı değil."Hemşehrilerimize bir çağrı daha yapmak istiyorum. Çadır kuruldu. Türkiye geneline 200.000 çadır sevk edildi. 700.000 adet daha sevki yapılacak. Bu çadırlar zaten kuruldu ve kurulma çalışmaları da devam ettirilecek. Hemşehrilerimizden ricamız, bu on gün içinde gösterdiğiniz kahramanlık duygunuzu bir yıl daha sürdürmenizdir." diye konuşan Bakan Soylu, 'Acaba burada yeni bir şehir kurulacak mı?' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bunu endişeli olan ve bu endişeyle baş etmeye çalışan insanlara söylemeye çalışıyorum. Bu şehirlerde yaşam devam edecek. Enkazdan bir kişi daha yaralı olarak kurtarıldı. Şu ana kadar 335 bin 956 ailenin hesabına 10 bin lira gönderildi. İllerimizde herhangi bir yağmalama olmadı. Tüm toplumu endişelendirmek için bu söylentileri ortaya çıkarıyorlar."