SİYASET
03 Eylül 2022 - 21:11

Bakan Soylu: '(HDP'li Güzel'in yakalanması) Kaçmak isterken sahte evraklarla yola çıkmış gereği yerine getirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasına ilişkin, "Uzun zamandan beridir güzel bir istihbari çalışma vardı. Kaçmak isterken sahte evraklarla yola çıkmış gereği yerine getirildi” dedi.

SİYASET
03 Eylül 2022 - 21:11
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Bakan Soylu: '(HDP'li Güzel'in yakalanması) Kaçmak isterken sahte evraklarla yola çıkmış gereği yerine getirildi'


Diyarbakır'da terörden temizlenen Bırkleyn Mağaralarını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Edirne'ye giderken Silivri'de yakalanmasına yönelik açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Uzun zamandan beridir harika bir istihbari çalışma vardı. İstihbari çalışma sonucunda ülke dışına çıkmak için sahte kimlik ve diğer sahte evrakların bütün bunların hazırlıklarını yapmışlar ve bizim takip ettiğimiz, Milli İstihbaratın da takip ettiği bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Gereği yerine getirildi. Dikkat ederseniz kapasitemiz zaman içinde güçleniyor" dedi.



“Mahkemeyle beraber onları alacağımızı düşünüyoruz”

İtalya'da, Türkiye'de birçok kişinin canını yakmış bir katili yakalattıklarını vurgulayan Bakan Soylu, iadeleri içinde mahkemeyle alacaklarını kaydetti. Bakan Soylu, "Ben onun için Gürcistan'a gittim. Gürcistan'dan kaçtı, ondan sonra başka ülkeye gitti. Takip ettik, İtalya'da yakaladık. Yine önemli bir katili Arjantin'de yakalattık. Onun peşine de gittik ve havalimanı girişinde yakalattık ve aldırdık. O da kaçak pasaportla giriyordu. Yine 2 kişiyi Binali Camgöz, Deniz Camgöz, Sırbistan ve Karadağ'da yakalattık. Arnavutluk'ta Bitcoinciyi yakalattık. En nihayetinde Arnavutluk İçişleri Bakanı sabah erkenden 'Sana verdiğim sözü tuttum' dedi.

Bir vesileyle hem Cumhurbaşkanımızın takip ettiği hem onlar da üzerine düşeni yaptılar, yapmaya çalıştılar. Şimdi onların iadeleri var, biliyorsunuz hepsinin mahkeme süreçleri var. Mahkeme süreçleri çünkü kırmızı bülten olduğu için hukuka yansımıştır. Kırmızı bülten olmasa deport edilebilir, kaçak bir göçmen olarak nitelendirilir ve deport edilebilir ancak kırmızı bülten olunca bir mahkeme var, bir mahkemeyle beraber onları alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'ya, Bırkleyn mağaraları gezisinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya eşlik etti.

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