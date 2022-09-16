Bakan Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, bin 949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri içersinde açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileklerimizle" ifadelerine yer verdi.
SİYASET
16 Eylül 2022 - 10:28
Bakan Soylu: 'KPSS için emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için o gün 6 bin 725 ekip aracı ve bin 949 motosikletli polisin adaylara yardıma hazır olduğunu açıkladı.
SİYASET
16 Eylül 2022 - 10:28
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