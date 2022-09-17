Bakan Soylu, MLKP'li teröristlerin yakalanmasını anlattı: 'On binlerce saat görüntü izlendi'













İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne ziyaretleri çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığını ziyarette bulundu. Bakan Soylu, parti binasında mitingdeki konuşmasında Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına terör saldırısı sonrasında zanlıların yakalanması için özel ekip oluşturduklarını söyledi. Soylu, açıklamasında “Bunu yapan MLKP terör örgütüydü. Bu MLKP terör örgütü zor bir örgüttür. Tam bir yıl boyunca bir evde iki kardeş gibi kendilerini tesettürlü, sabahtan akşama kadar Kur'an-ı Kerim'le uğraşan insanlar olarak etrafına tanıtan ve bu hain terör eylemini gerçekleştirmek için bizim 'hücre' dediğimiz bir yapılanma içerisinde bulunan iki kadın bu eylemi gerçekleştirdiler. Ben o tarihten itibaren bu işle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzde ve Bakanlığımızda özel bir ekip kurulmasını, bu çocuğumuzun kanının yerde kalmaması ve terör örgütüne haddinin bildirilmesinin lazım geldiğini düşünerek neredeyse her gün hem Emniyet Genel Müdürümüz hem İstihbarat Başkanımıza 'Bu işi bulmamız lazım' diyerek ortaya hakikaten önemli bir çalışma. Samanlıkta iğne arar gibi bir çalışma.” dedi.Olayla ilgili kurulan ekip tarafından on binlerce saat kamera görüntüsü izlediklerini vurgulayan Bakan Soylu, “Allah çalışanın yardımcısı olur. Bundan bir anlık önce bizim kanallarımızın içerisine düştüler. O günden beri de takip ediyoruz. Bu çocuğumuzu şehit eden, bu evladımızı bu kahramanımızı şehit eden çoluk çocuğuna nafakasını getirmek için sabahın erken saatinde işe gitmek için arkadaşlarıyla beraber servis içerisinde bulunan, bu MLKP terör örgütü üyesinin ki; bütün yakalama görüntüleri de var. Basına vereceğiz. Onlara öyle muamele gerekiyor çünkü. Onlara bir insan muamelesi gerekmez. Arkadaşlarımızın istihbaratta ortaya koymuş olduğu bütün başarıyla beraber, bir; eylemi gerçekleştiren Seda Baykal, MLKP terör örgütü üyesi. İki; Dilek Aksu eylemi gerçekleştiren, üç; bunlara da kuryelik yapan yine Mehmet Mustafa Uskar, Emniyet İstihbaratımız tarafından yakalanmış ve derdest edilmişlerdir” şeklinde konuştu.