SİYASET
17 Eylül 2022 - 22:44

Bakan Soylu, MLKP'li teröristlerin yakalanmasını anlattı: 'On binlerce saat görüntü izlendi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yapılan hain terör saldırısının failleri olan MLKP üyesi teröristlerin oldukça başarılı bir operasyonla yakalandığını belirterek, "Arkadaşlarımızın istihbaratta ortaya koymuş olduğu bütün başarıyla beraber derdest edilmişlerdir” dedi.

SİYASET
17 Eylül 2022 - 22:44
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Soylu, MLKP'li teröristlerin yakalanmasını anlattı: 'On binlerce saat görüntü izlendi'


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne ziyaretleri çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığını ziyarette bulundu. Bakan Soylu, parti binasında mitingdeki konuşmasında Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına terör saldırısı sonrasında zanlıların yakalanması için özel ekip oluşturduklarını söyledi. Soylu, açıklamasında “Bunu yapan MLKP terör örgütüydü. Bu MLKP terör örgütü zor bir örgüttür. Tam bir yıl boyunca bir evde iki kardeş gibi kendilerini tesettürlü, sabahtan akşama kadar Kur'an-ı Kerim'le uğraşan insanlar olarak etrafına tanıtan ve bu hain terör eylemini gerçekleştirmek için bizim 'hücre' dediğimiz bir yapılanma içerisinde bulunan iki kadın bu eylemi gerçekleştirdiler. Ben o tarihten itibaren bu işle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzde ve Bakanlığımızda özel bir ekip kurulmasını, bu çocuğumuzun kanının yerde kalmaması ve terör örgütüne haddinin bildirilmesinin lazım geldiğini düşünerek neredeyse her gün hem Emniyet Genel Müdürümüz hem İstihbarat Başkanımıza 'Bu işi bulmamız lazım' diyerek ortaya hakikaten önemli bir çalışma. Samanlıkta iğne arar gibi bir çalışma.” dedi.

Olayla ilgili kurulan ekip tarafından on binlerce saat kamera görüntüsü izlediklerini vurgulayan Bakan Soylu, “Allah çalışanın yardımcısı olur. Bundan bir anlık önce bizim kanallarımızın içerisine düştüler. O günden beri de takip ediyoruz. Bu çocuğumuzu şehit eden, bu evladımızı bu kahramanımızı şehit eden çoluk çocuğuna nafakasını getirmek için sabahın erken saatinde işe gitmek için arkadaşlarıyla beraber servis içerisinde bulunan, bu MLKP terör örgütü üyesinin ki; bütün yakalama görüntüleri de var. Basına vereceğiz. Onlara öyle muamele gerekiyor çünkü. Onlara bir insan muamelesi gerekmez. Arkadaşlarımızın istihbaratta ortaya koymuş olduğu bütün başarıyla beraber, bir; eylemi gerçekleştiren Seda Baykal, MLKP terör örgütü üyesi. İki; Dilek Aksu eylemi gerçekleştiren, üç; bunlara da kuryelik yapan yine Mehmet Mustafa Uskar, Emniyet İstihbaratımız tarafından yakalanmış ve derdest edilmişlerdir” şeklinde konuştu.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Bakan Soylu: '15 yaşındaki kız çocuğunu terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandı'
Bakan Soylu: '15 yaşındaki kız çocuğunu terör örgütüne götürmeye çalışırken yakalandı'
Orman kesimlerini bahane eden HDP’liler Cudi Dağı'na yürümek istedi
Orman kesimlerini bahane eden HDP’liler Cudi Dağı'na yürümek istedi
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: '7’li masa da 7 düvel de Türkiye’nin gelişmesine ve Tayyip Erdoğan’a karşı'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: '7’li masa da 7 düvel de Türkiye’nin gelişmesine ve Tayyip Erdoğan’a karşı'
Türkiye, ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kınadı
Türkiye, ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kınadı
Son Haberler
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
KPSS’ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti
KPSS’ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Çeşme'de yangın!
Çeşme'de yangın!
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla geldi
Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla...
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz
İkizlerinden biri kaybolan annenin 'oğlumu bulun' feryadı
İkizlerinden biri kaybolan annenin 'oğlumu bulun' feryadı
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik, şimdi evimizde oturuyoruz. Herkes güvensin'
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik,...
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi
Ormanlık alanda duyduğu sese koşan kardeşi yıkan manzara
Ormanlık alanda duyduğu sese koşan kardeşi yıkan manzara
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, 2 araca çarparak durabildi
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, 2 araca çarparak durabildi