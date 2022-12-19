Bakan Soylu'nun 'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım' sözlerine karşılık CHP'den sert yanıt!







"EKREM İMAMOĞLU'NU AÇIĞA ALMA HAKKIM VAR"







"ENDİŞE EDEREK KONUŞMAK HUKUKTA DEĞİLDİR"

CHP: SİYASİ ANLAŞMAZLIKLAR CEZA KOVUŞTURMASINA KONU OLAMAZ

"MUHALEFET TARAFINI NASIL ENGELLEYEBİLİRİZ DÜŞÜNCESİ İÇİNDELER"

Bir TV programına katılan ve orada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir kaç gündür YSK üyelerine hakaret etmesinden dolayı hakkında açılan davanın sonucunda 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve ayrıca siyaset yasağı konulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili de konuştu. Yetkisi gereği Ekrem İmamoğlu'nu görevden alamayacağını fakat açığa alabileceğini söyleyen Bakan Soylu'ya CHP tarafından sert bir yanıt geldi.İçişleri Bakanı Soylu, son günlerin en çok konuşulan ismi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında şunları söyledi: “Anayasamız İçişlerine yetki veriyor. Bir kişi bir suç işlerse, onu reddetme hakkına sahiptir. Yasaya göre bir korku onu ikiye böler, bela iki arayıştan doğar. Bu olayda terörle ilgili bir süreç yok. Burada bir kayyumun adı geçmiyor. Görevden alma hakkım yok. Başka bir suç işlese bile onu kovmaya hakkım yok. İtiraz kabul edilirse adli makamın onayından sonra yeniden bir süreç yaşanacak. Orada benim görevden alma gibi bir yetkim yok ama durdurma hakkım var. Ancak bu, Danıştay kararından sonra olabilir. Burası bir devlet, burada kurallar ve adetler var. Yargı tarafından onaylandıktan sonra maruz kaldığımız bir takım şeyler var. Ama belediye başkanı düşmeyecek. Görevden uzaklaştırma başka, ihraç başka. Hüküm giyerse görevlerini yerine getiremez. Karar çıkması halinde 10 gün içinde idare tarafından bir kişi atanacak ve ardından seçim yapılacak. Ancak bu süreç açık ve sakıncalıdır. Kanunen haklarım var ve kullanıyorum.Dikkate alınması gereken böyle bir mahkeme var ve bu suç eşit yasal güce sahip. Bir kamu görevlisi 2 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığı için bu cezanın siyasi yasakla sonuçlanacağı açıktır. Mahkeme kararını verdi, mahkeme kararlarına da itiraz ediyoruz. Siyasetten dolayı kararın kötü olduğunu söylemek hukuk devletinde değildir. Karar hukukidir. Hukuk kuralı, değiştirilmiş bireysel bir kural değildir. Anayasa, yargının bağlı olamayacağını açıkça belirtmektedir. Bu benim için geçerli, bu Başsavcı için geçerli. Baskı öğesi olarak kullanılamaz.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası hakkında değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine CHP tarafından sert bir yanıt geldi. Partini Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "alamazlar, bu hukuken mümkün değil. İçişleri Bakanı Soylu'nun resmi yetkisi olduğunu varsayalım. Cesaretin varsa al. İstanbul'u kaybettiler, Türkiye'yi de kaybedecekler" diye konuştu."İBB Başkanı İmamoğlu siyaset yasağı kararı aldı, kullandığı söz nedeniyle bu karara itiraz edilebilir. İmamoğlu kime ahmak dedi?" sorusunu yanıtlayan Muharrem Erkek "Aslında kimseye söylemedi. Kendisine 'aptal' diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya nezaketle cevap verdi." dedi.Muharrem Erkek, iktidarın tek derdinin muhalefet tarafını nasıl engelleyebiliriz olduğunu belirterek konuşmasında; "Hukukun egemen olduğu bir demokraside böyle bir dava bile açılamaz. Muhalefete nasıl baskı yapılır, nasıl durdurulur merak ediyorum. Bunu durduramazlar. Ama onu daha da güçlü kılıyorlar. İstanbul'da seçimi iptal etmek gerçekten delilik. Türkiye'yi dünyada lekelediler. Bir aday görevini kazandı. Hem seçimi hem de görevi iptal edersiniz. Aylar geçti, Soylu tartışmaya başladı, İmamoğlu buna yanıt verdi. İmamoğlu ofansif davransaydı 6 Mayıs gecesi yapardı. Dosyada bazı çok değerli anayasa profesörü görüşleri var. Bugün yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu'nu hazırlayan isimler, "Suç teşkil eden unsur yoktur" diyorlar. İmamoğlu davasının özü Fatih'in "Kadı aldığın gün adalet ölür" sözlerinde yatıyor. Atatürk'ün dediği gibi sarayın gücü gaflet, sapkınlık ve ihanettedir. Adaleti reddetmek bir ihanettir ve gerçek bir hayatta kalma meselesidir." ifadelerini kullandı.