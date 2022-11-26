GÜNDEM
26 Kasım 2022 - 13:48

Bakan Soylu'nun kırmızı dosyası sonunda açıldı: Belediyelerin terör soruşturma bilançosunda korkunç rakamlar..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı bir konuşmasında 2019-2022 yılları arasında 74 belediye için gerçekleştirilen terör soruşturmaları bilançosunu açıkladı. Bakan Soylu, 3 yıl içinde toplamda 88 terör soruşturması yapıldığını ve bu soruşturma kapsamında 79 belediyenin kapatıldığını duyurdu.

GÜNDEM
26 Kasım 2022 - 13:48
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Bakan Soylu'nun kırmızı dosyası sonunda açıldı: Belediyelerin terör soruşturma bilançosunda korkunç rakamlar..


İç işler Bakanlığı tarafından yürütülen belediyelere yönelik terör soruştumaları hakkında bilgiler veren Bakan Süleyman Soylu, 2019-2022 yılları arası gerçekleştirilen soruşturma kapsamında yürütülen 88 terör soruşturmasının 79'unun tamamlandığını söyledi.

"1668 KİŞİNİN TERÖR ÖRGÜTLERİ iLE BAĞLANTILARI VAR"

Belediyelerin terör soruşturma bilançosu

Bakan Soylu, İBB soruşturmasına ilişkin ise belediyeye ik kez işe alınan 15 bin 125 kişiden hiçbirinin güvenlik soruşturmasında geçmediğini belirterek herhangi bir değerlendirme komisyonunun da oluşturmadığını aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine girerek görevlendirirlen 1668 kişinin ya da yakınlarının terör örgütleri ile irtibatlarının adli kayıtlarının belirlendiğini kaydetti.



Söz konusu kişilerin ise terör örgütlerine göre dağılımlarını açıklayan Bakan Soylu, bu kişilerden 875'inin FETÖ/PDY, 432'sinin PKK/KCK, 143'ünün DHKP/C, 66'sının THKP/C, 64'ünün TKP/ML, 33'ünün MLKP, 3'ünün DEAŞ, ve 1'inin de El Kaide üyesi olduğunun tespitinin yapıldığını söyledi. Bakan Soylu, bu kişilerdem 51'inin de diğer örgütlere üyeliklerinin anlaşıldığını aktardı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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