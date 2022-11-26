Bakan Soylu'nun kırmızı dosyası sonunda açıldı: Belediyelerin terör soruşturma bilançosunda korkunç rakamlar..







"1668 KİŞİNİN TERÖR ÖRGÜTLERİ iLE BAĞLANTILARI VAR"











İç işler Bakanlığı tarafından yürütülen belediyelere yönelik terör soruştumaları hakkında bilgiler veren Bakan Süleyman Soylu, 2019-2022 yılları arası gerçekleştirilen soruşturma kapsamında yürütülen 88 terör soruşturmasının 79'unun tamamlandığını söyledi.Bakan Soylu, İBB soruşturmasına ilişkin ise belediyeye ik kez işe alınan 15 bin 125 kişiden hiçbirinin güvenlik soruşturmasında geçmediğini belirterek herhangi bir değerlendirme komisyonunun da oluşturmadığını aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine girerek görevlendirirlen 1668 kişinin ya da yakınlarının terör örgütleri ile irtibatlarının adli kayıtlarının belirlendiğini kaydetti.Söz konusu kişilerin ise terör örgütlerine göre dağılımlarını açıklayan Bakan Soylu, bu kişilerden 875'inin FETÖ/PDY, 432'sinin PKK/KCK, 143'ünün DHKP/C, 66'sının THKP/C, 64'ünün TKP/ML, 33'ünün MLKP, 3'ünün DEAŞ, ve 1'inin de El Kaide üyesi olduğunun tespitinin yapıldığını söyledi. Bakan Soylu, bu kişilerdem 51'inin de diğer örgütlere üyeliklerinin anlaşıldığını aktardı.