Bakan Soylu'nun seçim değerlendirmesinde tehditkar ifadeler: 'Erdoğan gelecek, üzerinizde tepineceğiz'







'BENİM İSTEDİĞİM 1 GÖZ ERDOĞAN VERDİ BANA 2 GÖZ'











'ÇIKTILAR MASANIN ÜZERİNE ERDOĞAN GİTSİN DİYE TEPİNİYORLAR'

Türkiye, isyancılara yönelik saldırı ve provokasyon girişimleri ve hükümeti tehdit eden dilin ortasında seçime giderken, İçişleri Bakanı ve aynı zamanda AK Parti İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı olan Süleyman Soylu, seçim vaatleri kapsamında İstanbul'u ziyaret etmeye devam ediyor ve muhalefeti sert ve yer yer tehdit edici dille eleştiriyor. Bakan Soylu dün akşam Sarıyer'de bulunan İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri’ne geldi ve burada Trabzonlu vatandaşlar ile bir arada oldu.İçişleri Bakanı Soylu, kampanya ve seçim sonrası beklentiler hakkında şunları söyledi: "Selo'yu evden çıkaran bizdik. O ve onun gibiler. Aynı zamanda şehirler var. Bütün bu şehirler, hepsi teröristlere fon sağlıyor. Devletin ödediği vergileri başta Mehmetçiğimize gönderdiler. Başkanımız bir sabah beni aradı. Ben yeni içişleri bakanıyım. Süleyman, “Bu işe dayanamıyorum” dedi. "Hepsini geri göndereceksin." Ben bir göz istedim, Recep Tayyip Erdoğan bana iki tane verdi. 2 gün sonrasında hepsini aldık. Hem doğuda hem de güneydoğuda barş isteniyor. Para terör örgütüne gitmiyor. İnsanların yatırımına gidiyor.15 Mayıs olacak diyorlar, PKK ve HDP'ye teslim edeceğiz. Bana şu anda çok çalıştığını söylüyorlar. Belki Murat Karayılan'dan daha az çalışamaz, belki Cemil Bayık'tan daha kötü çalışamaz veya Duran Kalkan'dan daha kötü çalışamaz. Masanın üzerindeydiler ve yerinde tepiniyorlardı. Tayyip Erdoğan gitsin, gitsin. 14 Mayıs'tan sonra Tayyip Erdoğan gelir, sizi ezeriz, merak etmeyin."