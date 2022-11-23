GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 11:09

Bakan Soylu son durumu Düzce'den açıkladı: 50 vatandaşımız yaralı!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saatler 04.08'i gösterdiğinde şiddeti 5.9 olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölge en büyüğü 4,2 büyüklüğünde olmak üzere onlarca artçı sarsıntı yaşadı. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 11:09
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Bakan Soylu son durumu Düzce'den açıkladı: 50 vatandaşımız yaralı!


Düzce 5.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem yerden 6.81 kilometre derinlikte meydana geldi. Düzce, Bor, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Edirne il ve ilçelerinde hissedildi. Düzce ve çevre illerde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

Düzce depremi 50 yaralı

BAKAN SOYLU AÇILADI: 50 VATANDAŞIMIZ YARALI



AFAD, Düzce, İstanbul, Zonguldak, Sakarya ve Bor'u kapsayan Gölyaka depreminde toplam 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Deprem sırasında bazı vatandaşlar korku içinde camlardan ve balkonlardan atladı. Yaralılar ambulans veya özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Düzce depremi 50 yaralı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası yaptığı incelemelerin ardından bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, AFAD Başkanlığı'nda tüm çalışmaları detaylı incelediklerini belirterek herhangi bir can kaybı yaşanmayan depremde birkaç yüksek yerden atlama dışında yaralanma bilgisinin de olmadığını söyledi.

Düzce depremi 50 yaralı

Bakan Soylu'nun açıklamalarının devamı şöyle:

"112'den gelen bilgi ve yazışmalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuz bilgi yer almamıştır. Bazı evlerde düşen nesneler hafif yaralanmalara neden olabilir. Şimdiye kadar Gölyaka'da kimse yaralanmadı. Tarama tamamlandı, ancak henüz olumsuz bir bilgi yok. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Şimdiye kadar en büyüğü 4.2 olmak üzere 21 artçı sarsıntı oldu. Herkese çok geçmiş oldun.."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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