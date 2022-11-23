Bakan Soylu son durumu Düzce'den açıkladı: 50 vatandaşımız yaralı!







BAKAN SOYLU AÇILADI: 50 VATANDAŞIMIZ YARALI







Düzce 5.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem yerden 6.81 kilometre derinlikte meydana geldi. Düzce, Bor, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Edirne il ve ilçelerinde hissedildi. Düzce ve çevre illerde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.AFAD, Düzce, İstanbul, Zonguldak, Sakarya ve Bor'u kapsayan Gölyaka depreminde toplam 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Deprem sırasında bazı vatandaşlar korku içinde camlardan ve balkonlardan atladı. Yaralılar ambulans veya özel araçla hastaneye kaldırıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası yaptığı incelemelerin ardından bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, AFAD Başkanlığı'nda tüm çalışmaları detaylı incelediklerini belirterek herhangi bir can kaybı yaşanmayan depremde birkaç yüksek yerden atlama dışında yaralanma bilgisinin de olmadığını söyledi.Bakan Soylu'nun açıklamalarının devamı şöyle: "112'den gelen bilgi ve yazışmalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuz bilgi yer almamıştır. Bazı evlerde düşen nesneler hafif yaralanmalara neden olabilir. Şimdiye kadar Gölyaka'da kimse yaralanmadı. Tarama tamamlandı, ancak henüz olumsuz bir bilgi yok. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Şimdiye kadar en büyüğü 4.2 olmak üzere 21 artçı sarsıntı oldu. Herkese çok geçmiş oldun.."