SİYASET
25 Eylül 2022 - 11:03

Bakan Soylu, Trabzon'da Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çağlayan ve Esenyurt mahallelerine hizmet verecek Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılış törenine katıldı.

SİYASET
25 Eylül 2022 - 11:03
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Soylu, Trabzon'da Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışını yaptı


Bir dizi ve inceleme ve açılışlar için dün Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programı gece geç saatlere kadar sürerken, son olarak danışmanı Ali Faik Hacıoğlu'nun köyünde yer alan caminin açılışına katıldı. Açılışa Bakan Soylu'nun yanı sıra, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ve mahalle halkı katıldı. Açılışta konuşan Bakan Süleyman Soylu, “Gerçekten muhteşem bir mescitin açılışını yapıyoruz. Rabbimiz ne buyuruyor? ‘Kim beni için dünyada bir mescit inşa ederse, ben de onlar için cennette bir ev, saray inşa ederim'. İnşallah bu mescidin yapımında emeği olanları şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. İşin mimari boyutuna özen gösterdiklerinden dolayı mimarından mühendisine, işçisine de teşekkür ediyorum” dedi.

Ersen Küçük
 



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
Afrikalı büyükelçiden Türkiye’ye övgü dolu sözler: 'Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması'
Afrikalı büyükelçiden Türkiye’ye övgü dolu sözler: 'Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması'
İtalya'da halk, erken genel seçim için sandık başında
İtalya'da halk, erken genel seçim için sandık başında
Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo’nun cenazesine katılacak
Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo’nun cenazesine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konut kampanyamıza kulp takmak için nice yalan ve iftiralara başvurdular'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konut kampanyamıza kulp takmak için nice yalan ve iftiralara başvurdular'
Bakan Soylu Trabzon’dan tekmil verdi: 'Allah’ın izniyle bu ülkede bir tek terörist kalmayacak'
Bakan Soylu Trabzon’dan tekmil verdi: 'Allah’ın izniyle bu ülkede bir tek terörist kalmayacak'
Son Haberler
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek...
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
Elektrikli otolar yayılıyor
Elektrikli otolar yayılıyor