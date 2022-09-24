SİYASET
24 Eylül 2022 - 20:41

Bakan Soylu Trabzon'dan tekmil verdi: 'Allah'ın izniyle bu ülkede bir tek terörist kalmayacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'dan tüm Türkiye'ye tekmil vererek “Allah izniyle Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim 2023 tarihinde Cudi tertemiz olacak. Bu ülkede bir tek terörist kalmayacak” dedi.

SİYASET
24 Eylül 2022 - 20:41
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Bakan Soylu Trabzon’dan tekmil verdi: 'Allah’ın izniyle bu ülkede bir tek terörist kalmayacak'


AK Parti Ortahisar İlçe Binası açılışında kalabalığa hitaben bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de terör ile mücadele kapsamında gelinen noktayı anlattı.



Bakan Soylu, asker komutanına nasıl tekmil veriyorsa Süleyman Soylu olarak Trabzonlular'a tekmil vermenin görevi olduğunu belirterek “Vereceğim tekmil şudur; Bize inandınız ve güvendiniz. Bundan 5-6 yıl evvel Karadeniz dahil ülkemizin dört bir yanında PKK terör örgütü ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, kardeşliğini bozmak için her şekilde melaneti ortaya koyuyordu. Burada Eren evladımızı katlettiler, o günü bugün gibi hatırlıyorum. Burada Ferhat astsubayımızı, kıymetli evladımızı katlettiler. Giresun'dan, Trabzon, Gümüşhane'ye kadar teröristler sanki her zaman gelecekmiş gibi burada huzursuzluk ve tedirginlik oluşturmaya çalıştılar. Eren'in ve Ferhat astsubayın katillerini Eren'in mezarının başında ters sallandırmak benim ahdimdi. Ama ‘Devletimize yakışmaz, böyle bir şey olmaz' dedik, bulduk ve gereğini yerine getirdik. Buradan size tekmil veriyorum, tekmilim şudur; Karadeniz'de tek bir terörist yoktur, tertemiz Allah'ın izniyle. Tekmilimiz şudur; Türkiye'nin en zor terörle mücadele sahası olan Mersin'den Hatay'a, Antep'ten Maraş'a, Amanoslar'dan Adıyaman'a olan Amanoslar'da Allah'a hamdolsun bir tek terörist yok. Amanoslar tertemiz. Size tekmil veriyorum. Erzurum tertemiz, Bingöl tertemiz, Muş tertemiz, Elazığ tertemiz. Allah'ın izni ve inayeti ile Tendürek tertemiz. Yine size tekmil veriyorum Allah izniyle Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim 2023 tarihinde Cudi tertemiz olacak. Bu ülkede bir tek terörist kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Ersen Küçük

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Haber Editörü
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