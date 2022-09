Bakan Soylu: 'Türk siyaseti PKK esaretinin altında inim inim inlemektedir'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Ankara'da akşam yemekli program düzenledi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve birden fazla gazi ve şehit ailesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, dualar okunmasıyla devam etti.Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Soylu, toprağın üstündeki yapıların sadece bugün için anlamlı olduğunu ancak bir toprağı vatan yapmak için yeterli olmadığını vurgulayarak, “Binalar, tesisler, büyük büyük gökdelenler, evler, apartmanlar, bunlar toplanıp parasal açıdan değerli yapar. Bir mahallenin belki emlak değerini yükseltir ancak bir toprağı vatan yapmaya yeterli olmaz. Bir toprağın vatan olma destanı bir başka şeydir. Bir toprağın vatan olma hikayesi; hatıralarla, üzerinde yaşanmışlıklarla, kanla, terle ve gözyaşıyla yazılan bir hikayedir. Anadolu'da bizim hikayemiz böyle yazılmıştır” ifadelerini kullandı.Terör örgütleri ve LGBT derneklerine kadar her şekilde organizasyonla Türk milletinin manevi bariyerlerinin aşılmaya çalışıldığını belirten Soylu, “Bu gaza ruhunun, bu gazilerin ve şehit ailelerinin ortaya koyduğu inancı, imanı aşamıyorlar. Allah'ın izniyle de aşamayacaklar. Eğer bu surda bir gedik açabilecek olsaydılar, Anadolu'daki bin yıllık varlığımızda bunu başarırlardı. Allah'a şükür çakıl taşı kadar gerilemedik. En düşük bir zafiyet, gaza ruhunda en küçük bir eksiklik göstermedik. Bunu da son olarak 15 Temmuz'da, terörle mücadelede, ahlaksızlık cereyanlarına karşı aklıselimle sahalara inerek gösterdik” ifadelerine yer verdi.Bakan Soylu, PKK terör örgütü mensuplarının saklanacak delik aradıklarının altını çizerek, “Sadece son 2 ayda Eren Abluka operasyonlarında neredeyse onları sindirmediğimiz, püskürtmediğimiz yer kalmadı. Bu ülkede 40 yıldır ülkemin huzurunu bozan, ülkemi sıkıntıya sokan, bu ülkenin doğu ve güneydoğusunda akşam 16.00'dan sonra kepenklerin kapanmasına, çocuklarımızın orada okula gidememesine vesile olan, insanları ürküten, korkutan PKK'nın geldiği son halin size tekmilini vermek istiyorum. Bir evladınız, kardeşiniz olarak görüp bu tekmili size bizim ebedi komutanlarımız olarak vermek istiyorum. Siz buranın gazileri, şehit aileleri, siz bizim ebedi komutanlarımızsınız” ifadelerini kullandı.PKK terör örgütü mensuplarının barındıkları mağaradan çıkamadıklarına dikkati çeken Soylu, “Fare gibi mağaralarda saklanıyorlar. Terör örgütünün Türkiye içerisindeki sayısı 120'nin altına indi. Eskisi gibi her kısımda fink atamıyorlar. Oradan bize hava attıkları Tendürek Dağı'nda bir tek PKK teröristi yok, Tendürek tertemiz. Tekmil veriyorum” diye konuştu.Karadeniz Bölgesi'nde Mersin'den Hatay'a, Osmaniye'den Gaziantep'e, Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a kadar Amanos Dağları'nda bir tek terörist kalmadığını söyleyen Soylu, "Allah nasip edecek 2023 yılı 29 Ekim, yani Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında milletimize sözümüzdür, Allah izin verecek, kahramanlarımızla beraber bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak, her taraf tertemiz olacak” dedi.“Bir taraftan özellikle güvenlik güçlerimizin profesyonellik noktasında aldığı mesafeler, ülkemizin her alanda her gün gelişmesi bizi bir adım daha öne geçirmiştir. Düşmanlar ve hainler fırsat kollamaktadır. Son 3 yılda Amerika Birleşik Devletleri PKK/PYD'ye 2 milyar dolar kendi bütçelerinden yardım yaptı. Suriye'yi, Irak'ı ve Türkiye içerisinde yapmak istediklerini izini süren bir kardeşiniz olarak, terör örgütünün ABD ve Avrupa tarafından en fazlaca desteklendiği zaman diliminde terör örgütüne en büyük darbeyi vurduğumuzu söylemek istiyorum. Biz sadece terör örgütünü yenmiyoruz, sadece terör örgütünü mağlup etmiyoruz, terör örgütünün aklıyla, psikolojiyle onu mahkum etmeye çalışmıyoruz. Aynı zamanda terör örgütünü destekleyen, güya bize müttefik gibi gözüken ABD ve Avrupa'yı da mağlup ediyoruz ve mağlup etmeye de devam edeceğiz.”HDP'li eski Toroslar İlçe Başkanı'nın 15 yaşındaki bir kız çocuğunu PKK terör örgütüne götürmek isterken yakalandığını hatırlatan Bakan Soylu, “Gelişmiş veya gelişmemiş olsun dünyanın herhangi ülkesinde eğer böyle bir davranış olsa o siyasi partiye değil siyaset yapma hakkı, siyasi partinin içerisinde olan hiçbir kimseye siyaset yapma hakkı vermezler. O siyasi partinin mensupları gelecekler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde oturacaklar. Terörle mücadelede elimizden geleni yaptığımız için, siz bizim samimiyetimize inandığınız için karşı karşıya geldiğimizde bugüne kadar ne bir şehit ailesinden ne de bir gaziden en basit bir sitem sesi bile duymadım. Ama bir tek sitem sesi duyuyorum. Bunların Mecliste ne işi var diye sabahtan akşama kadar bu ülkede sitem sesi duyuyorum” diye konuştu.2023 seçimleri öncesi HDP'nin Türk siyasetine şantaj yaptığının ifade eden İçişleri Bakanı Soylu, “PKK'nın siyasi örgütü HDP, Türk siyasetine şantaj yapmaktadır. CHP ve diğer bütün siyasi partilere şantaj yapmaktadırlar. Hakaret ediyorlar, CHP ve diğer bütün siyasi partiler sessiz kalıyor. ‘Bizsiz bunu yapamazsınız diyorlar', sessiz kalıyorlar. ‘O koltuklarda oturuyorsanız, o ihaleleri alıyorsanız sebebi biziz' diyorlar, sessiz kalıyorlar. Türk siyaseti ABD ve Avrupa'nın esaretinden sonra ilk defa önümüzdeki seçimler için PKK esaretinin altında an itibariyle inim inim inlemektedir. 2023'e giderken, Cumhuriyetin 100'üncü yılına giderken tamir edilebilmesi mümkün değildir. TBMM'ye o insanlar adım attığı sürece, o gazi Meclisin ruhu eziyet çekmektedir” ifadelerini kullandı.