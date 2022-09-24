Bakan Soylu: 'Türkiye buradan büyük bir fırsat üretecek, yoluna devam edecek'













İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sürmene ve Köprübaşı programlarının ardından Araklı ilçesine gelerek yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binasının açılışına katıldı. Yağmur altında yapılan açılışta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tam 22 yıldır Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin altyapısını güçlendirmek için ve eksikliklerini gidermek için büyük bir mücadele verdiğini hatırlattı. Bakan Soylu “Allah'a hamdolsun Bugün Türkiye'de eğer savunma sanayinde yüzde 20'lerden yüzde 80'lere gelmemiş olsaydık, kendi helikopterimizi kendi insansız hava aracımızı kendi mühimmatlarımızı üretmemiş olsaydık, bizi bugün terörle boğacaklardı. Eğer biz bugün enerjide, yenilenebilir enerji dahil olmak üzere, barajlarımızı onların arzu etmemesine rağmen gerçekleştirmemiş olsaydık, elimizi açacaktık. Avrupa, Amerika 100-200 yılı hesap ediyormuş. Hani nasıl hesap ediyor? Rusya eğer gazı vermezse bu yıl tir tir titreyecekler. Hiçbir şeyi hesap ettikleri yok, burunlarının önünü göremiyorlar. Onların bir tek hesabı vardır; Müslüman memleketleri, dünyanın doğusunu sömürmek, insanları köleleştirmek. Dünyada ses çıkartacak tek bir ülke var. Bunun için bizim ülkemize saldırıyorlar ancak başaramıyorlar o ülkenin adı Türkiye'dir, o Milletin adı da Türk milletidir” şeklinde konuştu.Gıda krizini çözebilmek, tahıl koridorunu açabilmek için herkesin Türkiye'nin ayağına geldiğini belirten Soylu “Kalktılar Türkiye'nin ayağına, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına tıpış tıpış geldiler. Sizin ortaya koyduğunuz irade, sizin güçlü duruşunuzla birlikte. Hiç endişe etmeyin hiç merak etmeyin. Evet, dünyada ekonomik kriz var, iki buçuk yıl boyunca hep beraber korona virüs salgını salgınıyla karşı karşıya kaldık, sıkıntılar çektik. Hiçbirimiz hakikaten iki yıl iki buçuk yıl maskelerle gezebileceğimizi düşünmedik. Sokağa çıkma yasakları olacak, evden çıkamayacağız diye bir düşüncemiz olmadı. Dükkanlar, esnaf kapanacak hiç böyle bir düşüncemiz olmadı. Ama demek ki olabiliyormuş. Avrupa çaresiz kaldı. Amerika çaresiz kaldı. Yaşlıları evlerinde ve huzurevlerinde ölüme terk ettiler. Hani büyük Avrupa, hani büyük Amerika? Hani ne oldu? Onlar sadece bir şey yapıyorlar. Amerika tarihin terör örgütüne en fazlaca desteği vermiş olduğu dönemi yaşıyor. Son 3 yılda 2 milyar dolar terör örgütü PKK ve PYD'ye yardım ettiler. Kime ediyorlar terör örgütlerine, niçin ediyorlar Türkiye'de bir terör koridoru açtırmak yani hemen Hakkari'nin ötesinden Hatay'ın karşısına, denize inene kadar bir terör koridoru açtırmak” ifadelerine yer verdi. “Amerika'da parmak sallasa dinlemiyoruz, Avrupa'da parmak sallasa dinlemiyoruz ve dinlemeyeceğiz”“Eğer savunma sanayinde insansız hava araçlarını, mühimmatlarını, kendi helikopterlerini, askerlikte ve jandarma da profesyonelliğe geçmeyi sağlamamış olsaydı bizi diz çökerteceklerdi” diyen Soylu, “Peki oraya sokarlar mıydı bizi? Sokmazlardı! şimdi kimseyi dinlemiyoruz, Amerika'da parmak sallasa dinlemiyoruz, Avrupa'da parmak sallasa dinlemiyoruz ve dinlemeyeceğiz. Türkiye'nin bölünmesi projesine kim Ama kim kendi adına imza atmaya çalışırsa biz ona sonuna kadar karşı çıktık. Ne ile karşı çıktığımızı söyleyeyim; şu duruşunuz var ya yağmur altındaki duruşunuz, şu sevginiz, şu büyük milletin asaleti ve karakteri var ya, şu ay yıldızlı bayrağı olan bakışınız var ya şu Ezanı Muhammedîyeler ile yetiştirdiğiniz evlatlarımız var ya Huzurunuzda bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Tayyip Erdoğan ve Türkiye yeni başlıyor, yeni başlıyor, yeni başlıyor. Onlar patinaj yapmaya ve bu krizin altında debelenmeye olarak çalışacak ve göreceksiniz Türkiye buradan büyük bir fırsat üretecek ve zengin güçlü ve büyük Türkiye olarak yola devam edecek” diye konuştu.Türkiye'nin batıya karşı vermiş olduğu mücadelenin önemine vurgu yapan Bakan Süleyman Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Irak'a demokrasi getireceklerdi, Irak'ı istikrarsız hale getirdiler. Suriye'de vekalet savaşları başlattılar. Afganistan'ı afyon eroin tarlası haline getirdiler. Pakistan'ı istikrarsız hale getirdi, Libya'da iç siyasi gerginliği hala devam ettiriyor, Lübnan'ı ekonomik kriz içine itti. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa dünyanın neresinde bir mazlum varsa dünyanın neresinde bir mağdur varsa dünyanın neresinde yer altı zenginliği olan bir ülke varsa onu sömürebilmek onları köleleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bizim görevimiz sadece Türkiye'yi zengin bir ülke haline getirebilmek değil Amerika ve Avrupa'nın elinden Ortadoğu'yu da mazlum milletleri de almak ve dünyaya yeni bir anlayış ortaya koymaktır. Bir çalışacağız, gayret göstereceğiz. Hepiniz göreceksiniz 2023'ten sonra yürüyen bir Türkiye değil Tayyip Erdoğan liderliğinde koşan bir Türkiye ile bütün dünyaya bu ülkenin gücünü göstereceğiz.”Yapılan konuşmalardan sonra yeni hükümet binası ve belediye binasının açılışı yapıldı.