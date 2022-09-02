DÜNYA
02 Eylül 2022 - 21:57

Bakan Soylu ve Bakan Kurum Pakistan'da Badin Garnizonu'nu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Pakistan'da incelemelerde bulunarak Badin Garnizonu'nu ziyaret etti.

DÜNYA
02 Eylül 2022 - 21:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Soylu ve Bakan Kurum Pakistan'da Badin Garnizonu’nu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda geldikleri Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Tarihinin en büyük sel felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçen Pakistan'da hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bölgedeki yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum ve Bakan Soylu, Sind eyaletine bağlı Badin şehrinde, selden etkilenen alanları incelemelerinin ardından Badin Garnizonu'nu ziyaret etti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
FBI, 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştı
FBI, 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştı
Dünyanın en büyük gemisi Global Dream için şaşırtan karar çıktı! Global Dream gemisi suya çıkarılmadı
Dünyanın en büyük gemisi Global Dream için şaşırtan karar çıktı! Global Dream gemisi suya çıkarılmadı
G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getirme konusunda anlaştı
G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getirme konusunda anlaştı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...