Son dönemlerde binlerce kişinin gündeminde yer alan pancar sulama ödemelerine dair toplamda 468 milyon TL'lik sulama avansının verilmesi konuşulurken Bakan Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada paraların hesaba yattığını ve avans ödemelerinin de en kısa zamanda gerçekleşeceğini duyurdu.
GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 11:03
Bakan Vahit Kirişçi duyurdu: Paralarınızı ATM'lerden alabilirsiniz! Beklenen ödemeler hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, milyonlarca kişinin beklediği ödemelerin hesaplara geçtiğini duyurdu. Paraların banka hesabına geçmesinin ardından Bakan Kirişçi, avans ödemeler içinde önemli açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 11:03
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