Bakan Vahit Kirişçi duyurdu: Paralarınızı ATM'lerden alabilirsiniz! Beklenen ödemeler hesaplarda







Tarım ve Orman Bakanı açıkladı







Ödeme fiyatları belli oldu mu?

Son dönemlerde binlerce kişinin gündeminde yer alan pancar sulama ödemelerine dair toplamda 468 milyon TL'lik sulama avansının verilmesi konuşulurken Bakan Vahit Kirişçi yaptığı açıklamada paraların hesaba yattığını ve avans ödemelerinin de en kısa zamanda gerçekleşeceğini duyurdu.“Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkşeker tarafından 25 Ağustos Perşembe günü pancar çiftçimizin hesabına yatırılacak 468 milyon TL sulama avansı ile birlikte toplamda çiftçimize verilen nakdi avans desteği 1 milyar 617 milyon TL olacak” ifadelerini kullanan Kirişçi, binlerce vatandaşın yüzünü güldüren haberi verdi.Tarım üzerinde verilen ilginin artış göstermesiyle beraber bu yıl pancar eken 28 bin 427 pancar çiftçisine 25 Ağustos tarihine kadar 1 milyar 617 milyon TL nakit ödeme gerçekleştirildiği gibi yanı zamanda da 1 milyar 69 milyon TL nakit avans ödemesi yapılacağı açıklandı. Pancar sulama ücreti olarak toplamda 2 milyar 686 milyon TL avans ödeme gerçekleşeceğini açıklayan Bakan Kirişçi, ödemelerin yapıldığını ve her çiftçiye hayırlı olmasını diledi.