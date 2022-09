Bakan Varank: '2001 yılında bu ülkede sadece 2 teknopark vardı, bugün 94 teknopark var'

Türk - Alman Üniversitesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla ‘Türk Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi (UYAM) Güdümlü Proje İmza Töreni' düzenlendi. Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, İstanbul Kalkınma Ajansı Sekreteri Dr. İsmail Erkam Tüzgen katıldı. Proje çerçevesinde, İstanbul ve çevresindeki otomotiv, çelik, metal, beyaz eşya, gemi inşa, boya, galvaniz ve emaye ve diğer ilgili sektörlerin korozyon gibi yüzey işlemleriyle ilgili sorunlarına inovatif çözümler üretilecek.

“UYAM'ın faaliyetlerine başlamasıyla birlikte ülkemiz gerçekten önemli kazanımlar elde edecek”

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Üniversitelerimiz Sosyal ve ekonomik kalkınma noktasında ülkemize büyük katkılar sağlıyor. Türk Alman Üniversitesi de kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalar, sağladığı iş birlikleri ve yürüttüğü projelerle gerçekten bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Birazdan bu projelerden bir tanesi olan Türk Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi Projesinin imzasını atacağız. Aslında bu imza töreni biraz geriden geliyor. şuandan itibaren yerimiz hazır. Çalışmalar, makine, ekipmanla ilgili başladı. Biz bunu İstanbul'a ve dünyaya, Türkiye'ye nasıl tanıtırız diye bunun bu toplantıyı düzenliyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansımızın yüzde 75'ini finanse edeceği UYAM'ın faaliyetlerine başlamasıyla birlikte ülkemiz gerçekten önemli kazanımlar elde edecek. Toplamda 26 milyon liranın üzerinde yatırımla kurulacak merkez, 2 bin metrekare kapalı laboratuvar alanına da sahip olacak“ dedi.

“TOOG'un koltuklarının testi bu merkezde gerçekleşti”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türk-Alman Üniversitesi kurulduğu günden itibaren iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirterek “Bu merkezde kaplama, ısıl işlem, bol çelik, mikro yapı analizi, mekanik fiziksel kimyasal karakterizasyon ve sektöral inovasyon laboratuvarları, akredite laboratuvarları yer oynuyacak. Hasar analizleri, korozyon araştırmaları, yüzey mühendisliği ve daha birçok araştırma bu laboratuvarda yürütülecek. Akredite test ve analiz hizmetleri buradan verilecek. Hocamız da biraz önce söyledi. Biraz önce biz yangın ve deprem laboratuvarlarını merkezlerini ziyaret ettik. Burada da akredite bir şekilde an itibariyle sanayiye destek verilmeye çalışılıyor. Ve gerçekten arkadaşlarımız iyi bir altyapı kurmuşlar. Tabii ben bilmiyordum. Biraz önce öğrendim. Türkiye'nin otomobilinin koltuklarını, testleri de aslında burada gerçekleştirilmiş. Bu da kurduğumuz altyapıların ne denli işlevsel ve değerli olduğunu göstermesi bakımından da gerçekten harika bir örnek“ diyerek konuşmasını belirtti.

“Güçlü altyapılarınız olursa ama güçlü üst yapılar kurabilirsiniz”

Bakan Varank, Türkiye'nin güçlü sanayi alt yapısına da değinerek “Güçlü üst yapıların inşası ama güçlü altyapıların inşasıyla mümkün. Yeterince yükselebilmek istiyorsak zirveye tırmanmak istiyorsak öncelikli olarak kaliteli ve sağlam altyapılara ele geçirmek zorundayız. Ancak bu gerçek maalesef ülkemizde yıllarca sadece lafta kaldı. Onlarca sene bu ülkede altyapı anlamında maalesef hiçbir şey yapılmadı. Tabii ben an itibariyle spesifik olarak sanayi ve teknoloji altyapılarından bahsedeceğim. Bir de ulaşım, sağlık, sosyal güvenlik, iletişim altyapılarına girersek emin olun bu işin içerisinden hiç çıkamayız. Ama sadece bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz bazı zamanlar bizi eleştiriyorlar. Diyorlar ki siz 20 yılda yatırımları taşa, toprağa betona yaptınız. Değerli arkadaşlar, ben sadece bir örnekten bahsedeceğim.

Burada Bolu Dağı Tüneli'nden geçmiş olan kimler var? Bolu Dağı Tüneli'nden geçmiş yaklaşık olarak salonun yüzde 80'ni Bolu Dağı Tüneli'nden geçmiş. O tünelin temeli ne zaman atıldı biliyor musunuz? 1993 senesinde. Ama bizden önceki iktidarlar o tüneli bitiremedikleri için biz ama 2007 senesinde o tüneli bitirip hizmete açtık. Şimdi bize şunu diyebilir misin? Taşa, toprağa yatırım yaptınız. O zaman ne diyorlardı o zamanlar? Patates deposu olarak buraları kullanalım. Bu işlerden vazgeçelim. Eğer tamam biz kabul etseydik an itibariyle İstanbul, Ankara arasında hatta İstanbul'la Anadolu arasındaki bağlantıyı nasıl sağlayacaktık? İşte biz yıllardır bu ihmal edilmişliklerin farkını kapatmak için yatırımlarımızı yaptık. Ne dedik? Güçlü altyapılarınız olursa ama güçlü üst yapılar kurabilirsiniz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi ışığında 2002'den bu yana ektiğimiz tohumlar artık ağaç olmaya başladı”

Bakan Varank altyapıların gerçekleştiği için Türkiye'nin sanayisinin ileriye gittiğini dile getirerek “Ticaret ileri gidiyor, ihracat ileri gidebiliyor. İşte bunun için biz bu eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Keşke bizden öncekiler bu yatırımları tamamlasalardı biz bunları hiç yapmasaydık. Bakın dün gece ben biraz araştırma yaptım. Dünyada denizin altından trenin geçtiği ilk tünel ne zaman yapılmış biliyor musunuz? 1863 yılında. Peki biz Marmaray'ı ne zaman yapabildik? 2013 yılında. Keşke 2013 yılına kadar birileri İstanbul'un vizyonunu anlayabilseydi. Bu yatırımları yapabilseydi, biz bu yatırımları yapmasaydık. Farklı alanlara daha sık kaynak aktarabilseydik. Ama işte ihmal edildiği için biz bu altyapı yatırımlarını yapmak mecburiyetinde kaldık. Tabii bakınız biz bunları yaparken aslında farklı alanlara da asıl katma değer gerektirecek alanlara da yatırım yapmaya başladık. Ve iktidara geldiğimizde kolları sıvadık.

Türkiye an itibariyle yüksek teknolojiye geçiş konusunda olması gerekenden daha sık efor sarf ediyor. Ancak bu durum bugün yapılmayanların değil, geçmişte yapılmayanların bir neticesi. İşte biraz önce söyledim. Yaptığımız test merkezlerinin inovasyon merkezlerinin, altyapılarının bir kısmına olsun yatırımı geçmişte yapılmış olsaydı geçmiş iktidarlar bu yatırımları tamamlamış olsaydı an itibariyle yüksek teknoloji üretiminde çok daha süratli yol alabilecektik. İşte biz o ihmal edilmişlikleri telafi ederek yolumuza devam ediyoruz. Şunu da özellikle dile getirmek istiyorum. Biz hiçbir zaman da keşke diyen bir tarz içerisine girmedik. Biz her an bakıyoruz. İşte görüyorsunuz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi ışığında 2002'den bu yana ektiğimiz tohumlar artık ağaç olmaya başladı. Ve bu ağaçlarda meyve vermeye başladı. Biz bu manada geleceğe umutla bakıyoruz” şeklinde konuştu.

“2001 yılında bu ülkede sadece 2 teknopark vardı, bugün 94 teknopark var”

Teknopark'ların önemine değinen Bakan Varank, “Bu dönemde gerek Teknoparklarımızda, gerek farklı AR-GE merkezlerimizde, tasarım merkezlerimizde o kadar oldukça verimli geçiren işlere firmalarımız, üniversitelerimiz imza atıyorlar ki ara ara biz içerisinde olmamıza rağmen bunlardan şaşkınlık duyuyoruz. Ya gerçekten bu işi de bu arkadaşlarımız mı başarmış diyoruz. Ama ne dedik? Keşke bu işler daha önceden başlasaydı. 2001 yılında bu ülkede sadece 2 teknopark vardı ve bu teknoparklarda sadece 600 yüz kişi çalışıyordu. Bugün bu 94 teknoparkta, 84 bin araştırmacı ARGE yapıyor inovasyon yapıyor“ diyerek konuşmasını belirtti.