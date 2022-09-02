YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:27

Bakan Varank'ın Onayladığı Projeyle Istihdama Katkı Verilecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:27
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Bakan Varank'ın Onayladığı Projeyle Istihdama Katkı Verilecek


Ş (KARDEMİR), "Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Projesi" ile 648 kursiyerin istihdama kazandırılması hedefleniyor.


Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Türk sanayisinin ilk ve öncü kuruluşu KARDEMİ'in, 85 yıldır sürdürdüğü çelik üretim serüvenine, her geçen gün yeni mihenk taşları eklemeye devam ettiği belirtildi. Şirketin ve KARDEMİR Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü ve projelendirdiği, "Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Projesi"nin Bartın'da düzenlenen temsili sözleşme imza töreni ile birlikte onaylandığı aktarılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da yer aldığı törende, Genel Müdürümüz Necdet Utkanlar da şirketimizi temsilen imza törenine katıldı. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nda (SOGEP) yer alan projemiz, 648 kursiyerin mesleki yeterlilik alanında gelişim sağlaması ve istihdama kazandırılmasını hedeflemektedir. 15 ile 34 yaş arası çalışmayan istihdama hazır nüfusu kapsayan 'Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Proje'mizde kursiyerler, fabrika sahamızda yer alan Eğitim ve Kültür Merkezi'mizde hazırlanan dijital yatırımı tamamlanmış dersliklerde eğitim alacaklardır. Proje dahilinde, 144 saat kaynakçılık, 136 saat haddecilik, 160 saat vinç operatörlüğü, 24 saat iş sağlığı ve güvenliği ve 40 saat robotik kodlama eğitimi verilmesi planlanmıştır" denildi.




KARDEMİR Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı ile Karabük Üniversitesi tarafından ortak yürütülecek projenin beraberinde birçok sivil toplum kuruluşu ile de iş birliğini kapsadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Projemizin hazırlanmasında emeği olan tüm çalışanlarımıza ve proje paydaşlarımıza, projemizi onaylayarak desteklerini gösteren Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanı Mustafa Varank'a ve BAKKA yetkililerine teşekkürlerimizi sunarız. Şirketimiz KARDEMİR A.Ş üretim alanında göstermiş olduğu yeniliklere ve başarılara bu gibi projeleri de ekleyerek, Türk sanayisinin lokomotif şirketi olmaya devam edecektir."

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Haber Editörü
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