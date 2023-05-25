Bakan Vedat Bilgin açıkladı: Memurlar için düzenlemeler kapıda! En düşük memur maaşını alan paraya para demeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de gerçekleştirdiği canlı yayında çeşitli konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirtti ve geçen 2 yıl içinde birçok sorunun çözüldüğünü vurguladı. Bakan Bilgin, EYT kapsamında yapılan başvuruların sayısının beklenenden daha düşük olduğunu ifade etti. Bu durumun, yapılan düzenlemeler ve iletişim çalışmalarının etkisiyle birlikte olduğunu belirtti. Ayrıca, kalan başvuruların bu hafta veya önümüzdeki hafta tamamlanacağını ve birikmiş maaşların başvuru sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
Ayrıca Bakan Bilgin, memur zammı konusunda da açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz dönemde memurlara yapılan zam oranlarının yüksek olduğunu ve enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Bakan Bilgin, çalışanların haklarını korumak ve refah seviyelerini artırmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Geçici işçilerle ilgili olarak da Bakan Bilgin, mevcut düzenlemelerin çalışanların güvencesini sağladığını ve istihdam piyasasında daha istikrarlı bir yapı oluşturduğunu ifade etti. Geçici işçilerin de haklarının korunması ve adil çalışma koşullarına sahip olmaları için çeşitli önlemler aldıklarını belirtti.
EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI NE KADAR?
Bakan Bilgin, 700 bini aşkın işçinin yer aldığı kamu toplu sözleşmesinin yapıldığını, yüzde 45 zam oranının açıklandığını ve işçilerin bahçeyi çiçek bahçesine dönüştürdüğünü de dile getirdi. Ayrıca taşeron işçilerle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Bilgin, yaklaşık 100 bin civarındaki işçinin kadroya geçirilmesi planlarının hazır olduğunu sözlerine ekledi. Bakan Bilgin, memurlarla ilgili ciddi bir düzenleme yapacaklarını açıkladı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı bilgisini verdi. Belediye çalışanları konusunda da düzenlemeler yapacaklarını ifade eden Bilgin, çalışma hayatının hangi sorunları varsa hepsini çözmek için çalıştıklarını söyledi.