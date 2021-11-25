SİYASET
25 Kasım 2021 - 12:32

Bakan Vedat Bilgin: Asgari ücrette Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız!

Milyonların bekledi asgari ücret görüşmeleri il ilgili tarihi açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zamları ile ilgili Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

SİYASET
25 Kasım 2021 - 12:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Vedat Bilgin: Asgari ücrette Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 yılı için görüşmeye başlanacak olan asgari ücret zamlarına ilişkin yaptığı bir açıklamada dikkat çeken ifadelere yer verdi. Bakan Bilgin, asgari ücretin toplumu tatmin edecek ve aynı zamanda adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inandığını belirterek Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya çok yakın olduklarını ifade etti.








ASGARİ ÜCRET TOPLANTISININ TARİHİ BELLİ OLDU

8 milyondan fazla insanın merakla beklediği asgari ücret zam pazarlıklarının başlayacağı tarih de belli oldu. Bakan Vedat Bilgin, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık tarihinde yapılacağını bildirdi. Bakan Bilgin, daha önce yaptığı bir açıklamasında Aralık ayının sonuna bırakmadan, görüşmeleri 1-2 hafta içinde hemen açıklayacağız ifadelerini kullanmıştı.

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile 10 anlaşmaya imza attı!
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile 10 anlaşmaya imza attı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu arasında kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu arasında kritik görüşme!
Son Haberler
Kayseri'de inşaat şantiyesinde şüpheli ölüm
Kayseri'de inşaat şantiyesinde şüpheli ölüm
Şanlıurfa'da toplu balık ölümleri korkuttu
Şanlıurfa'da toplu balık ölümleri korkuttu
Ajax maçı sonrasında taraftarların Sergen’den isteği
Ajax maçı sonrasında taraftarların Sergen’den isteği
Yediği turp ölümüne sebep oluyordu
Yediği turp ölümüne sebep oluyordu
Kuzey Kore, ülkeye Squid Game'i gizlice getiren öğrenciyi idam edecek
Kuzey Kore, ülkeye Squid Game'i gizlice getiren öğrenciyi idam edecek
Bilim adamları uyardı! Yeni varyant çok sayıda hastalığı tetikleyebilir
Bilim adamları uyardı! Yeni varyant çok sayıda hastalığı tetikleyebilir
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına beklenen zam geldi!
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına beklenen zam geldi!
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile 10 anlaşmaya imza attı!
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile 10 anlaşmaya imza attı!
Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin'den ilk aşk pozu!
Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin'den ilk aşk pozu!
Kayıplara karışan Ayşenaz Arık ve Gamze'den hala ses seda yok!
Kayıplara karışan Ayşenaz Arık ve Gamze'den hala ses seda yok!