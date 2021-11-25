Bakan Vedat Bilgin: Asgari ücrette Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız!













Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 yılı için görüşmeye başlanacak olan asgari ücret zamlarına ilişkin yaptığı bir açıklamada dikkat çeken ifadelere yer verdi. Bakan Bilgin, asgari ücretin toplumu tatmin edecek ve aynı zamanda adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inandığını belirterek Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya çok yakın olduklarını ifade etti.8 milyondan fazla insanın merakla beklediği asgari ücret zam pazarlıklarının başlayacağı tarih de belli oldu. Bakan Vedat Bilgin, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık tarihinde yapılacağını bildirdi. Bakan Bilgin, daha önce yaptığı bir açıklamasında Aralık ayının sonuna bırakmadan, görüşmeleri 1-2 hafta içinde hemen açıklayacağız ifadelerini kullanmıştı.