GÜNDEM
13 Kasım 2022 - 12:04

Bakan Vedat Bilgin'den SGK itirafı: Yolsuzluk var!

AK Parti'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu SGK'yı iflas ettirmekle suçlamasının tartışmaları sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş itiraf geldi. Bakan Bilgin yolsuzluk iddialarını kabul etti. "Bu sadece bir iddia değil. Yaklaşık bir milyar gibi bir rakam" diyen Bakan Bilgin, sorumluların görevden alındığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu da sözlerine ekledi.

GÜNDEM
13 Kasım 2022 - 12:04
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Bakan Vedat Bilgin'den SGK itirafı: Yolsuzluk var!


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Dairesi'nin bütçesi önceki gün Kongre Planlama ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyonda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) yolsuzluk iddialarını kısmen kabul etti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SGK'da ilaç ve tıbbi malzeme ödemeleriyle ilgili yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünü, eski SGK şefleri ve daire başkanlarının dosyada olduğuna dikkat çekerek, ne kadar hasar verildiğini sordu. Bakan Bilgin, Bulut'un sorusunu " "Geçen yıl bahsetmiştim, bir arkadaşım hatırlattı. Nedir bu? Yolsuzluk. Bu sadece bir iddia değil, müfettiş tarafından yansıtılıp bize getirildi... Bir arkadaşımın avukatını tuttum. Arkadaşlarımız bunu araştırdı ve oradaki yolsuzluk davalarına karışan tüm adamlar hakkında suç duyurusunda bulundu. " ifadeleriyle yanıtladı.



Bakan Vedat Bilgin'den SGK itirafı

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İDDİASINA YANIT

CHP'li Burhanettin Bulut'un “Rakam var mı” şeklindeki sorusuna cevap veren Bakan Vedat Bilgin, "Orada 1 milyar civarında bir rakam var. Sorumlular yargıya hesap verdi ve ben bazı yetkilileri görevden aldım" dedi. Kişilerin isimleri hakkında bilgi vermeyen Bakan Bilgin, söz konusu soruşturma dosyasında Süleyman Bey'le kimsenin bir bağlantısının olmadığını belirtti.

Suçluların görevlerinden alındığını ve savcılara teslim ettiğini anlatan Bilgin, "Dosyalar nereye giderse gitsin herkese iade edilecek" açıklamasında bulundu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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