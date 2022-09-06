GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 11:58

Bakan Yanık: 'Doğalgaz Tüketim Desteğimizde kış dönemine ilişkin başvurular başladı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyacı olan hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Yanık, kiracıların da artık destekten faydalanabileceğini açıkladı.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 11:58
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Bakan Yanık: 'Doğalgaz Tüketim Desteğimizde kış dönemine ilişkin başvurular başladı'


3 Milyar TL bütçe ile hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, Mart/Nisan aylarını kapsayan 1'nci dönemine ilişkin ödemelerin yapıldığını belirterek, 331 bini aşkın haneye toplamda 114,2 milyon TL destek verdiklerini hatırlattı.

Başvurular e-Devlet üzerinden sürüyor



Bakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda şuanda da doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız” dedi.
Kiracılar da destekten yararlanabilecek

Doğalgaz Tüketim Destek Programı'ndan daha çok hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

“İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.”

Doğalgaz Tüketim Desteği'nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı aynı zamanda da ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” dedi.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara yüzde 5 ek ödeme yapılacak

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına bunun haricinde yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedi;

"Türk vatandaşı olması. E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması. Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması. İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması. Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması. Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi."

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