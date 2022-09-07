Bakan Yanık duyurdu: 1.150 TL para yardımı başladı! E-devlet üzerinden başvuran herkese elektrik ve doğalgaz desteği geldi







Bakan Fatih Dönmez açıkladı!







Hedefte kiracılar var

Küresel artışlar gün geçtikçe artış göstermeye başlaması üzerin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşların en az etkilenmesi adına çalışmaların yapılacağına değindi. Hükümetin doğalgaza yüzde 80 ve elektriğe ise yüzde 50 zam yapacağını konuşulmaya devam ederken fatura desteği gecikmedi. İşte, elektrik ve doğalgaz yardımı hakkında detaylar...Hem Rusya hem de Türkiye tarafından gündemde yer alan olayları incelenmesi adına grup oluşturulduğunu belirten Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında yakından ilgilendiğine değindi. Bahsi geçen yardımlar üzerine gecikme olmayacağı ve milyonların yüzünün güleceğinin altını çizdi.Kış aylarının yaklaşması üzerine başlatılan doğalgaz tüketim desteği hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ev sahiplerinin yanı sıra artık kiracılarında bu destekten yararlanabileceğini belirtti. Aynı zamanda başvuruları başlayan destek üzerine herkes e-devlet üzerinden giriş yaparak başvurusunu tamamlayabilir. Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği’nin yıllık 450 lira ile bin 150 lira arasında değişkenlik göstereceğini hat