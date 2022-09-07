Küresel artışlar gün geçtikçe artış göstermeye başlaması üzerin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşların en az etkilenmesi adına çalışmaların yapılacağına değindi. Hükümetin doğalgaza yüzde 80 ve elektriğe ise yüzde 50 zam yapacağını konuşulmaya devam ederken fatura desteği gecikmedi. İşte, elektrik ve doğalgaz yardımı hakkında detaylar...
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 12:45
Bakan Yanık duyurdu: 1.150 TL para yardımı başladı! E-devlet üzerinden başvuran herkese elektrik ve doğalgaz desteği geldi
Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması üzerin dar gelirli olan vatandaşlar elektrik ve doğalgaz desteği için araştırmalara başladı. Gelen zamlar sonrasında zor durumda kalanlar için devlet harekete geçti. İşte, elektrik ve doğalgaz için yapılan yardım detayları haberimizde yer almaktadır
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 12:45
EDİTOR
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