GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 12:45

Bakan Yanık duyurdu: 1.150 TL para yardımı başladı! E-devlet üzerinden başvuran herkese elektrik ve doğalgaz desteği geldi

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması üzerin dar gelirli olan vatandaşlar elektrik ve doğalgaz desteği için araştırmalara başladı. Gelen zamlar sonrasında zor durumda kalanlar için devlet harekete geçti. İşte, elektrik ve doğalgaz için yapılan yardım detayları haberimizde yer almaktadır

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 12:45
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Bakan Yanık duyurdu: 1.150 TL para yardımı başladı! E-devlet üzerinden başvuran herkese elektrik ve doğalgaz desteği geldi


Küresel artışlar gün geçtikçe artış göstermeye başlaması üzerin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşların en az etkilenmesi adına çalışmaların yapılacağına değindi. Hükümetin doğalgaza yüzde 80 ve elektriğe ise yüzde 50 zam yapacağını konuşulmaya devam ederken fatura desteği gecikmedi. İşte, elektrik ve doğalgaz yardımı hakkında detaylar...

Bakan Fatih Dönmez açıkladı!

Hem Rusya hem de Türkiye tarafından gündemde yer alan olayları incelenmesi adına grup oluşturulduğunu belirten Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında yakından ilgilendiğine değindi. Bahsi geçen yardımlar üzerine gecikme olmayacağı ve milyonların yüzünün güleceğinin altını çizdi.



Doğalgaz desteği

Hedefte kiracılar var

Kış aylarının yaklaşması üzerine başlatılan doğalgaz tüketim desteği hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ev sahiplerinin yanı sıra artık kiracılarında bu destekten yararlanabileceğini belirtti. Aynı zamanda başvuruları başlayan destek üzerine herkes e-devlet üzerinden giriş yaparak başvurusunu tamamlayabilir. Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği’nin yıllık 450 lira ile bin 150 lira arasında değişkenlik göstereceğini hat

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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