Bakan Yanık duyuru yaptı! O kişilerin hesabına 3.038 TL yatırılmaya başladı: TCKN son hanesi bu rakam olanlar dikkat







3.038 TL ÖDEME YAPILMAYA BAŞLANILDI







KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara 3.038 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Aile Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemelerini yapmaya devam ettiği, Mart ayı ödemelerinden gelen paranın ise yatırıldığı kaydedildi. Söz konusu ödemelerin hesaplara alacak kaydedildiği öğrenildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli ve hanesini geçindiren vatandaşlara aylık ödenek ödediği, SED ödemesinin ise Mart ayında başladığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanı Derya Yanık konu ile ilgili açıklama yaptı: "Mart ayında yoksul ailelerimizin çocuklarının temel ihtiyaçlarını ve eğitim giderlerini karşılamak için 582 milyon 692 bin TL SED ödemesi yaptık" dedi. Aile Bakanlığı'nın ödediği SED katkı payı miktarının çocuktan çocuğa değişebileceği vurgulanırken, asgari ücrete yapılan son zam sonrası 2337 TL olan ED katkı payı miktarının 3038 TL'ye çıkarıldığı vurgulandı. TL.Tedavi kararı ile sosyal kurumlarda bakılan çocuklar, destek almaları halinde ailelerine veya yakınlarına verilebilecek çocuklar. Bakım kararı olmaksızın sosyal ve mali destek hizmetlerinden yararlanabilecek aile veya yakınları bakım alamayan, ekonomik ihtiyaç nedeniyle korunmaya muhtaç çocuklar. Tıbbi işlem için yaş sınırı nedeniyle sosyal kurumlardan veya koruyucu aileden ayrılan, eğitimine devam eden veya iş ve meslek bulamayan ve desteklenmediği takdirde gereğini yapmak zorunda kalan gençler. Olağanüstü bir afet, doğal afet, hastalık veya kaza nedeniyle kendisinin ve aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını belli bir süre karşılayamayacak durumda olan veya ameliyat veya ölüm gerektiren hayati tehlike oluşturan kişilerin çocukları.