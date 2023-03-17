Bakan Yanık duyuru yaptı! O kişilerin hesabına 3.038 TL yatırılmaya başladı: TCKN son hanesi bu rakam olanlar dikkat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara 3.038 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Aile Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemelerini yapmaya devam ettiği, Mart ayı ödemelerinden gelen paranın ise yatırıldığı kaydedildi. Söz konusu ödemelerin hesaplara alacak kaydedildiği öğrenildi.
3.038 TL ÖDEME YAPILMAYA BAŞLANILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli ve hanesini geçindiren vatandaşlara aylık ödenek ödediği, SED ödemesinin ise Mart ayında başladığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanı Derya Yanık konu ile ilgili açıklama yaptı: "Mart ayında yoksul ailelerimizin çocuklarının temel ihtiyaçlarını ve eğitim giderlerini karşılamak için 582 milyon 692 bin TL SED ödemesi yaptık" dedi. Aile Bakanlığı'nın ödediği SED katkı payı miktarının çocuktan çocuğa değişebileceği vurgulanırken, asgari ücrete yapılan son zam sonrası 2337 TL olan ED katkı payı miktarının 3038 TL'ye çıkarıldığı vurgulandı. TL.