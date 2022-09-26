Bakan Yanık Emir bebeği eşcinsel ailenin yanında bırakmadı!













"Anne: Türkiye'ye minnettarım"

Almanya'da faaliyet gösteren Gençlik Dairesi, Duisburg'ta yaşayan Aygül K.'nın (30) psikolojik tedavi görmesinden dolayı bebeğine bakamayacağına kanaat getirildi ve bu nedenle 10 aylık oğlu Emir'i anneden aldı ve eşcinsel bir aileye verdi. Almanya'da ailesinden ayrılan ve gençlik dairesi yetkilileri tarafından eşcinsel bir ailenin yanına yerleştirilen Emir bebek, bu ailenin yanından yaşamaya başladı. Aile, bebeklerinin eşcinsel bir ailede yetişmesini istemedi ve durumu hemen Türkiye Aile ve Aile Sosyal Bakanlığına bildirdi.Gelen talep üzerine olaya dahil olan Bakan Derya Yanık, yaptığı müdahalelerle eşcinsel ailesinden alınan Emir bebeğin yurda yerleştirilmesini sağladı. Yapılan işlemlerde ise Emir bebeğin bir Türk ailenin yanına verilmesi bekleniyor.Anne Aygül K.,Türkiye'den gelen tepkinin gençlik dairesi üzerinde çok baskı oluşturduğunu düşündüğünü belirterek Bakan Derya Yanık'ın devreye girmesiyle Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği, kendilerini bir avukata yönlendirdiğini ve Bakan Yanık'ın Emir konusu ile şahsen ilgilendiğini söyledi.Türkiye'ye minnettar olduğunu aktaran Aygül K., sosyal medyadan da çok fazla destek mesajı da aldığını anlattı. Oğlunun bir Türk koruyucu aileye verilmesini çok istediğini söyleyen anne, ilerde düzen kurduktan sonra oğlunu yeniden geri alacağını ifade etti.