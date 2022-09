Bakan Yanık: 'İhtiyaç sahibi çocukların eğitim masraflarının karşılanması için 223,7 milyon lira kaynak aktardık'

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bakanlığın sunmuş olduğu desteklere ilişkin açıklamalarda bulunan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocuklara yönelik eğitim desteği başlığı altında çeşitli yardımlarda bulunuyoruz” dedi. Bakan Yanık eğitim desteğinin, temel okul ihtiyaçların karşılanması için özellikle eğitim öğretim dönemlerinin başında yapılan materyal yardımları, sınava hazırlık malzemeleri yardımı ve diğer eğitim yardımlarını kapsadığını dile getirdi. Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini belirten Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplamda 223,7 milyon lira kaynak aktardık” dedi.Halihazırda SYDV'ye her ay düzenli kaynak aktararak, ihtiyacı olan hanelere nakdi ve ayni destek yaptıklarını hatırlatan Bakan Yanık, şunları söyledi:“Yapacağımız bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklara, sadece eğitim alanında değil ihtiyaç duydukları tüm alanlarda desteklerimizi sunuyoruz. Çocuk refahının artırılması ve çocukların eğitime erişimi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almakta. ”Çocuklar için her şekilde desteğe hazır olduklarını söyleyen Bakan Yanık, “Bu çerçevede çocukların eğitim hakkından uzak kalmaması için bakanlıkça birçok destekte bulunuyoruz. Aktardığımız eğitim yardımının yanı sıra çocuklarımızın okula devam etmesi için ailelerimize her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) veriyoruz. Onları sosyal, kültürel ve sportif açıdan da gelişmelerini destekliyoruz" dedi.