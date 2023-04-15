Bakan Yanık milyonlarca kişiye müjdeyi verdi! Başvuru şartlarını taşıyanlar bayram edecek: Hesaplara 4.336 TL para yatırılmaya başladı! Başvurularda o şart aranacak







4.336 TL HESAPLARA YATIRILACAK!







Evde bakım maaşları bugün itibari ile yatırılmaya başlanmıştır. Bakan Derya Yanık tarafından açıklama yapılmıştır. Evde bakım ödemeleri ne kadar yatırılmaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin bugün yatırılmaya başlandığı açıklamasında bulundu. Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla 2 milyar 432 TL vatandaşların hesaplarına aktarılmaya başlanmıştır. 2006 senesi itibari ile engelli vatandaşlarımız evde bakım desteğinden faydalanmaya başlamışlardır.Ağır engelli olan yardıma muhtaç vatandaşlarımız için yapılan destek Nisan ayı ödemesi 4.336 TL olarak yatırılacaktır. Bakan Yanık, Nisan ayı ödemeleri hakkında şu şekilde açıklamada bulundu: “Bakıma muhtaç olan ağır engelli vatandaşlarımız ve ailelerine bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL ayrılmıştır. Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. 568.000 vatandaş Nisan ayında evde bakım yardımı ödemelerinden yararlanmaktadır. Tüm engelli vatandaşlarımızın ödemelerinin hayırlı olmasını dilerim.” dedi. Evde bakım ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu olmuştur. Merak eden vatandaşlar e-Devlet sisteminden 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' seçeneğine tıklayarak öğrenebilirler. https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu internet adresinden rahatlıkla öğrenilebilir. Ödemeleri yatırılıp yatırılmadığı sorgulanabilir. SMS sorgulaması ile de yatırılıp yatırılmadığı öğrenilmektedir. 'BAKIYE' yazarak 4747'ye SMS gönderilmesi yeterli olacaktır. Geri dönüş sağlanmaktadır. Evde bakım aylığı alan vatandaşların engelli raporları bulunmaktadır. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde olan vatandaşlar bu yardımdan kolaylıkla faydalanabilmektedir. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşmektedir. Sağlık raporu olması şarttır.