Bakan Yanık'tan son dakika duyurusu! O şartı taşıyanlar kimlik numarasına göre 4.336 TL nakit ödeme alacak! Bir kez değil, her ay!







TC KİMLİK SON RAKAMI 0-2-4-6-8 OLANLAR DİKKAT! 5.160 TL PARA ÖDÜYOR! BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU







ENGELLİ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli olarak 5.160 TL maaş ödemesi yapan vatandaşlara bu fırsattan yararlanma imkânı sunuyor. Bu fırsat, kıdemli emekliler, kıdemli çalışanlar, emekli kadınlar, engelli olanlar, çocukları olan emekliler, çocukları olan çalışanlar, sosyal yardım alanlar, yardım olmayanlar ve daha birçok kişi için geçerlidir. Ödeme bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ihtiyaç sahipleri için verdiği yaşlılık aylıklarının miktarını artırarak Ocak ayı için zam düzenlemesi yaptı. Engelli aylıkları da bu zam kapsamında artırıldı. Bununla birlikte, yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engeli olan vatandaşların aylıkları 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıkarılmıştır. Yüzde 70 engeli olan vatandaşlar da bu düzenleme kapsamında aylıklarına zam alacaktır.Engelli Sağlık Kurulu raporunda "ağır özürlü" olarak belgelendirilmiş olan kişiler, belgeleriyle müracaat ettikleri takdirde belirlenen miktar kadar düzenli olarak engelli aylığı almaya hak kazanırlar. Bu aylık, hanede yaşayan her bir kişi için hesaplanan net asgari ücretin 2/3'ünden daha az bedeli baz alınarak aile geliri toplamının bölünmesiyle ortaya çıkarılır.Bakıma ihtiyacı olan engelli kişiler ve onların yakınları için evde bakım hizmeti sunulmaktadır. Bakım verecek olan kişiler arasında eş, çocuklar, ebeveynler, torunlar, kardeşler ve eşleri, eşin ebeveynleri, eşin erkek ve kız kardeşleri, eşlerin erkek ve kız kardeşlerinin eşleri ve çocukları, amcalar ve teyzeler, dayılar ve halalar ve bu bireylerin çocuklarının da dahil olduğu üvey çocuklar yer almaktadır. Engelli bakımını sağlayan bu kişilere evde bakım maaşı verilmektedir.