Bakan Yardımcısı Varank: "sıfır Atık Hareketi Istihdam Sağlıyor, Milli Serveti Koruyor"

Döngüsel bir ekonomi modeli olan sıfır atık hareketi hem israfın önüne geçerek milli serveti koruyor, ek olarak yeni yeni iş kolları üreterek istihdama katkı sunuyoruz” dedi.Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de İklim Değişikliğiyle Mücadelede Sıfır Atık ve İklim Elçileri paneli gerçekleşti. Panelde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank önemli bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu sıfır atık hareketinin birçok açıdan olumlu sonuçlar verdiğini idda eden Fatma Varank, “İklim değişikliğini en büyük sebebi üretim ve tüketimdeki kontrolsüzlüktür. Bilhassa bu zincirin temelini oluşturan hammadde temini, çevreyi, en fazla kirleten faaliyetler arasındadır. Teknolojik gelişmeler geri dönüşümle birlikte bu kirliliğin en düşük seviyeye indirilmesine ve hatta vadede sıfır emisyon sağlamaktadır. Sıfır atık projesi bu anlamda bizlere bir yol haritası, geniş bir vizyon ve büyük bir projeksiyon sunuyor. Bu yol haritasında temel hedefimiz atık oluşturmamaktır. Eğer oluşan atık varsa onu geri dönüşümle israftan kurtarıp yeniden üretime dahil ediyoruz. Döngüsel bir ekonomi modeli olan sıfır atık hareketi hem israfın önüne geçerek milli serveti koruyor, ek olarak yeni yeni iş kolları üreterek istihdama katkı sunuyoruz” diyerek konuşmasını belirtti.TEKNOFEST'te kurdukları stant hakkında açıklama yapan Bakan Yardımcısı Varank, "Her yıl milyonlarca gencimize, Bilim insanımıza kucak açan dünyanın 1 numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizde bakanlık olarak standımızı kurduk. Burada şehirlerimizin dijital ikizlerini, akıllı şehir uygulamalarımızı görebilir; iklim dostu şehirler çalışmalarımızı inceleyerek millet bahçelerimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bugün buradaki her bir gencimiz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Milli Teknoloji Seferberliği'nin bir neferidir. TEKNOFEST'in ülkemize, milletimize ve özellikle istikbalimizin teminatı gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Panelistlerimiz arasında Deniz Sağdıç'ın bulunduğunu belirten Varank, "Kendisi atıklardan ele geçirdiği malzemelerle sanatsal eserler ortaya koyarak çevre kirliliğine dikkat çeken, yeşil bir farkındalık ortaya koyan değerli bir isim. Kendisi yaptığı bu çalışmaları 'Sürdürülebilir sanat' olarak yorumluyor. Sürdürülebilirlik, ortak evimiz dünyamızın geleceği açısından büyük bir önem arz ediyor. Bizde sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir şehirler için enerji verimli, 0 atık uyumlu, çevre dostu binalar üretiyoruz. Şehircilikte teknolojinin ve yeşil hassasiyetin merkezde olduğu yeni model ortaya koyuyoruz. Coğrafi bilgi sistemlerimizin merkezi alarak enerji tüketimini minimal düzeye indiren, enerjisini kendisi üreten, çevreyi en az şekilde kirleten, sorunlara yapay zekayla çözümler üreten akıllı şehirler inşa ediyoruz. Buralarda dijital çağa uygun AR-GE ve bilim merkezlerini hizmete alıyoruz” diyerek konuşmasını belirtti.“Bakanlık olarak teknolojinin bütün imkanları seferber ediyoruz”Bakanlık olarak teknolojiyi etkin kullandıklarını söyleyene Varank, "İklim değişikliğinden kaynaklanan sellerde, yangınlarda ve depremlerde hasar tespit çalışmalarından durum analizine kadar her alanda milli teknoloji hamlemizin sembolü İHA'larımızdan istifade ediyoruz. Kısacası bakanlık olarak şehirlerimizi geleceğe daha sağlıklı ve temiz olarak taşımak adına teknolojinin bütün imkanlarını seferber ediyor, bu süreçleri en geniş kapsamlı şekilde katılım ve uyum sağlıyoruz” şeklinde konuştu.Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, Çevre Şehir ve İklim Dergisi Editörü Prof. Dr. Kasım Yenigün, Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç ve iklim elçisi Batuhan Ateş'in katıldığı panel toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.