SİYASET
24 Eylül 2022 - 14:06

Bakanı Kirişci: 'Millet x,y,z,w derken biz buna teknofest gençliği ve kuşağı adını verdik'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bu ülke teknofest gençliği ile tanıştı. Millet x,y,z,w derken biz buna teknofest gençli ve kuşağı adını verdik. Gelecek yıl Türkiye'nin yüzüncü yılını geride bırakıyoruz. Yeni bir yüzyıl başlıyor ve yeni yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak” dedi.

SİYASET
24 Eylül 2022 - 14:06
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Bakanı Kirişci: 'Millet x,y,z,w derken biz buna teknofest gençliği ve kuşağı adını verdik'


AK Parti tarafından düzenlenen şehir buluşmaları programları kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'a geldi. Basın mensuplarına yönelik düzenlenen toplantı başlar başlamaz kürsüye çıkan Bakan Kirişci, Türkiye'nin tarımsal ihracatı konusu ile ilgili rakamsal bilgileri paylaştı.

Bakan Kirişci, “Türkiye'nin 36 milyar dolar ihracatı var ve bunun 3.7 milyar doları tarımsal ihracattı. Yani yüzde onun biraz üzerinde. Türkiye İhracatçılar Meclisi açıklamada bulundu. 8 aylık ihracat rakamı tüm zamanların rekorudur. 21 buçuk milyar dolarlık 8 aylık ihracatımız var. Peki 2002'de tüm Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı. Şimdi biz sadece tarım ürünleri ihracatını Allah'ın izni ile 30 milyar doların üzerinde gerçekleştireceğiz. Herkes bu ülkede tarımı konuşur bu ülke de bir tarım kanunu yoktu. Tarımı gelişmiş ve dolayısı ile kendi de gelişmiş olan ülkelerde yaygınlıkla kullanılan tarım sigortası uygulaması (TARSİM) kısa adı ile bizim dönemimizde gerçekleşti” dedi.



Tarımsal desteğin 40 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Bakan Kirişci, “Sağlık sıhhat versin cumhurbaşkanımız her an üreticini yanında oldu. O gün için 1.8 milyar lira olan tarımsal destek bugün itibariyle 40 milyar liraya yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 128, bu yüzde 44'lere kadar çıktı. Üstelik biz ihracatta da frene bastık çünkü bu savaş ile beraber gıda milliyetçiliği kavramı çıktı. Su konusunda bizim 8.5 milyar hektar ekonomik olarak sulanabilir arazimiz var. Biz göreve geldiğimiz de bu yüzde 55 mertebesindeydi. Şuanda bu yüzde 80'lere çıktı ve bizim şuanda barajlarda tutuğumuz suyun miktarı 180 milyar metreküp. Bu bizden önceki dönemde olmadı hepsi bunun 47 miyar metreküpü sadece bizim iktidar dönemimizde oldu” şeklinde konuştu.

Bakan Kirişci, ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) işlemlerinin de 1 Ekim tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Kirişci, “Şuanda Türkiye'de hangi parselde neredeyse parsel düzeyinde hangi arazide ne yetiştirilir derlerse bilirler. Gelişi iyi bir üretime açmak doğru değil. 1 Ekim itibariyle ÇKS e-devlet üzerine geçiyor. Çiftçimiz il ilçe müdürlüklerine gitmeyecek. Mobil uygulamadan benim önüme bir ekran çıkacak ve benim olduğum tarlada ne ekileceğini söyleyecek” dedi.

Teknofest gençliği ile Türkiye'nin İHA'ları ve SİHA'larına ulaştığını altını çizen Bakan Kirişci, “Herkes şimdi bizim savaş uçağımızın ne zaman piste ineceğini veya ne zaman pisten teker kaldıracağını bekliyor. Çünkü İHA'ları ve SİHA'ları üreten dünyadaki sayılı ülkelerden birisi haline geldik. Bu önemli bir güç ve bu gücü cumhurbaşkanımız fark etti ve 5 yıldır kesintisiz bizzat kendilerinin katılımı ile bir devam etmektedir. Bu ülke teknofest gençliği ile tanıştı. Millet,y,z,w derken biz buna teknofest gençli ve kuşağı adını verdik. Bildiğim kadarıyla 32 ülke şuanda İHA'ları ve SİHA'ları kullanıyorlar. Biz nereden nereye geldik. Teknofest kuşağı ve gençliği ile. Biz istesek te istemesek te bizim global bir oyuncu olduğumuzun kabulüne. Şuanda isteseler de istemeseler de artık global bir oyuncu. Bu bize tarihin yüklediği bir vazife ve sorumluluk. Gelecek yıl Türkiye'nin yüzüncü yılını geride bırakıyoruz. Yeni bir yüzyıl başlıyor ve yeni yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kirişci, bundan sonra ünlü Maraş dondurmasını satır ile kesti.

Halil Ulubey

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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