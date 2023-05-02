Bakanı kör eden görsel test! Resimdeki geyiği bulmak için 9 saniyeniz var: 100 kişiden 1'i bulabildi







İŞTE O RESİM







İŞTE REN GEYİĞİ!

Son zamanlarda sosyal medyada hızla yayılan optik illüzyon testleri arasında belki de en zorlardan biri ortaya çıktı. Bu testte, çizgilerden oluşan bir görsele gizlenmiş ren geyiğini bulmak gerekiyor. Ancak bu, kolay bir işlem gibi görünmüyor. Teste katılan birçok kişi, ren geyiğini bulmak için yoğun bir çaba sarf etmesine rağmen, bunu başaramadı.Optik yanılsama, beynin nesneleri algılama biçimine meydan okuyan bir görüntüdür. Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamaların yanı sıra optik yanılsama da vardır. Yapılan araştırmalar, optik yanılsamaların psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ve nesneleri nasıl algıladığımıza ışık tuttuğunu ortaya koyuyor. Normal bir insan beyni, her açıdan farklı bir algı oluşturan nesnelere ya da görüntülere farklı bakabilir. Resimdeki ren geyiği, çizgilerin arkasına saklanmış durumda. Ren geyiğini görebilmek için, çizgilere yakından bakmanız gerekiyor. Eğer hala bulamadıysanız, gözlerinizi kısarak bakmayı deneyebilir ya da ekranı yukarı aşağı kaydırarak farklı bir bakış açısı deneyebilirsiniz. İşte geyiğimiz orada...Bu tür optik illüzyonlar, beynin nasıl işlediğine dair önemli bilgiler veriyor. Örneğin, ren geyiğini bulmak için bazı kişilerin, farklı beyin bölgelerini kullanması gerekiyor. Bazı insanlar, görsel bölgeyi kullanırken, diğerleri daha çok bilişsel bölgeyi kullanarak geyiği bulabiliyorlar. Bu da gösteriyor ki, her insanın beyni farklı şekillerde çalışıyor ve algılama süreci de kişiden kişiye değişebiliyor.Optik illüzyon testleri, sadece eğlence amaçlı kullanılmıyor. Aynı zamanda, beyin fonksiyonlarını anlamak ve öğrenmek için de önemli bir araç olarak kullanılıyor. Bu testler, beyindeki aktiviteleri ölçmek ve farklı beyin bölgelerinin nasıl çalıştığını anlamak için de kullanılıyor.