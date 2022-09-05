Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!







Takipten kaynaklanan borçlarda tasviye dönemi





"Yunanistan'da gerilimi artıran önlemler"







Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna seslenecek

Bakanlar Toplantısı önemli gündem maddeleriyle Cumhurbaşkanlığı ofisinde yapılacak. Toplantı saat 18.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantının ana konusu ekonomi olacak ve enflasyonla mücadeleye yönelik tedbirler değerlendirilecek.Hazırlanan ekonomi paketiyle 30 milyar liraya düşen 6 milyon vatandaşın borçlarının tasviye edileceği çalışmaların ele alınacağı toplantıda bu kapsamda elektrik, doğalgaz ve su gibi sözleşmeden doğan yükümlülüklerin silinmesinin planları değerlendirilecek. Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik tedbirler de ele alınacak.Toplantının gündeminde Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi artırmak için aldığı tedbirler de yer alacak. Görüşmede Türkiye'nin alacağı önlemler ele alınacak. Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna krizi ve tahıl koridoru ele alınacak.Erdoğan bu ay yoğun bir diplomasi gerçekleştirecek. Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan üzerinden Balkan turu yapacak olan Erdoğan, ardından Özbekistan'da Şanghay Beşlisi konferansına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki hedefi ABD. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek olan Erdoğan, iderlerle ikili görüşmeler yapacak. Bakanlar toplantısında Erdoğan'ın dış politikası da değerlendirilecek.