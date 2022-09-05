SİYASET
05 Eylül 2022 - 13:20

Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!

2 haftalık aradan sonra bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bakanlar toplantısı yapılacak. Toplantının önemli bir konusu, düşük gelirli vatandaşlar ve ekonomilerin karşılaştığı haciz ve icra sorunları olurken Yunanistan'ın Ege Denizi'nde artan tacizine karşı Türkiye'nin aldığı tedbirler de değerlendirilecek.

SİYASET
05 Eylül 2022 - 13:20
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Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!


Bakanlar Toplantısı önemli gündem maddeleriyle Cumhurbaşkanlığı ofisinde yapılacak. Toplantı saat 18.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantının ana konusu ekonomi olacak ve enflasyonla mücadeleye yönelik tedbirler değerlendirilecek.

Takipten kaynaklanan borçlarda tasviye dönemi

Bakanlar Kabinesi

Hazırlanan ekonomi paketiyle 30 milyar liraya düşen 6 milyon vatandaşın borçlarının tasviye edileceği çalışmaların ele alınacağı toplantıda bu kapsamda elektrik, doğalgaz ve su gibi sözleşmeden doğan yükümlülüklerin silinmesinin planları değerlendirilecek. Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik tedbirler de ele alınacak.

"Yunanistan'da gerilimi artıran önlemler"



Toplantının gündeminde Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi artırmak için aldığı tedbirler de yer alacak. Görüşmede Türkiye'nin alacağı önlemler ele alınacak. Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna krizi ve tahıl koridoru ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna seslenecek

 Erdoğan bu ay yoğun bir diplomasi gerçekleştirecek. Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan üzerinden Balkan turu yapacak olan Erdoğan, ardından Özbekistan'da Şanghay Beşlisi konferansına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki hedefi ABD. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek olan Erdoğan, iderlerle ikili görüşmeler yapacak. Bakanlar toplantısında Erdoğan'ın dış politikası da değerlendirilecek.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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