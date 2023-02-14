Bakanlar Kurulu toplanıyor! Gündem konusu Kahramanmaraş merkezli deprem..







CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ SAAT 15.00'DA TOPLANACAK







Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) bir açıklama yaptı. Deprem felaketi ile ilgili son güncel bilgileri paylaşan Oktay, yarın Bakanlar Kurulu'nun toplantı için bir araya geleceğini söyledi.Toplantının gündeminde ise Kahramanmaraş'ta 10 eyaleti etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ve alınması gereken önlemler yer alacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) saat 15.00'te toplanacağı belirtildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek ve toplantının hemen ardından ise ulusa sesleniş konuşması yapacak olan Erdoğan, kamuoyunu alınan kararlara ilişkin bilgilendirecek.