GÜNDEM
14 Şubat 2023 - 01:11

Bakanlar Kurulu toplanıyor! Gündem konusu Kahramanmaraş merkezli deprem..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 10 eyaleti etkilemesinin ardından yarın bakanlar toplantısı yapılacağını duyurdu.

GÜNDEM
14 Şubat 2023 - 01:11
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Bakanlar Kurulu toplanıyor! Gündem konusu Kahramanmaraş merkezli deprem..


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) bir açıklama yaptı. Deprem felaketi ile ilgili son güncel bilgileri paylaşan Oktay, yarın Bakanlar Kurulu'nun toplantı için bir araya geleceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplanıyor! Gündem konusu Kahramanmaraş merkezli deprem

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ SAAT 15.00'DA TOPLANACAK



Toplantının gündeminde ise Kahramanmaraş'ta 10 eyaleti etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ve alınması gereken önlemler yer alacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) saat 15.00'te toplanacağı belirtildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek ve toplantının hemen ardından ise ulusa sesleniş konuşması yapacak olan Erdoğan, kamuoyunu alınan kararlara ilişkin bilgilendirecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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