Bakanlığın kasası dar gelirlilere açıldı: Başvuran 1500 TL'yi götürecek







AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 1500 TL ÖDEME YAPIYOR! PTT 1.500 TL ÖDÜYOR! E-DEVLET'TE BAŞVURULAR BAŞLADI!







1.500 TL KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

HANE GELİRİ ŞARTI İLK BAŞ SIRADA

SİGORTASI OLMAYAN VATANDAŞLAR

"UYGULAMAYA GİT" SEKMESİNE TIKLAYIN

ŞEHİRDEN ŞEHİRE FARK EDİYOR

T.C. devleti bu yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yardım kampanyaları düzenliyor. Dar gelirli vatandaşa kira yardımı yapılacağını duyurmuştu, şimdi bu yapılacak yardımın miktarı yükseldi. Detaylar haberimizde…Devlet tarafından İhtiyaç sahibi, dar gelirli ailelere yönelik yapılan sosyal yardımlar beklenenden de daha fazla ilgi gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi'nin ekonomik olarak desteklenen ailelere kira desteği sağladığı da bildirildi. Ancak ilgili ödemenin 12 ay sürdüğü ve ödemenin 1500 TL'ye çıktığı ortaya çıktı. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelere kira yardımı yapılacak. Yeni yılın başlamasının ardından kira destek tutarı 1.500 TL olarak açıklandı. Dar gelirli kira da yaşayan milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren Kira yardımlarına nasıl başvurulur? 1.500 TL Kira yardımına başvuru şartları nelerdir? 5543 sayılı İskan Kanunu, ihtiyaç sahibi kiracılar için yapılacak yardım miktarını 1.500 TL olarak belirlemiştir. Kasım ayından itibaren ödemeler için başvurmaya devam ediliyor. Başvurduğunuz andan itibaren kira yardımı almak için gerekli koşulları sağlıyorsanız hemen nakit yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.1.500 TL kira desteği için başvuru formunu e-devlet veya sosyal yardım vakfı üzerinden doldurabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını takip etmek için de e-devleti kullanabilirsiniz. 1.500 TL kira destek yardımınız belirlendikten 15 gün sonra PTT hesabınızdan parayı çekebilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra sağlanan destek parasını PTT’den çekebilirsiniz. Kasım ayından itibaren Türkiye Aile Destek Paketi adı altında başlatılan destekler kapsamına kira destekleri de dahil edilmiştir. Hala kira yardım kampanyasından haberi olmayan vatandaşlar varken bu kira yardımı ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca ücretsiz olarak verilecek.En önemli koşul, kişi başına düşen hane halkı gelir düzeyinin asgari ücretin üçte birine eşit olmasıdır. Tabii bir de kiralık evde yaşama şartı var. Diğer şartlar da şunlar:Emekli, dul, yetim maaşı almayanlar Kayıtlı mal varlığı olamayanlar Kira yardımı başvurusu için izlenecek yollar T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle beraber e devlet sayfasına giriş yapıyorsunuz, Arama butonuna tıklayarak "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin"Giriş yapmaya çalıştığınız uygulama, bazı kişisel bilgilerinize erişim talebinde bulundu. Lütfen aşağıdaki listeyi inceleyin. Paylaşmak istemediğiniz herhangi bir bilgi varsa “işleme devam etmeyiniz." Uyarısı ekrana gelir. Kasım ayında başlayan dar gelirliler için kira desteği 450 TL ile 650 TL arasında değişiyordu. Yılbaşındaki asgari ücret artışının ardından kira desteği tutarı 1.500 TL olarak güncellendi.İhtiyaç sahiplerine yapılan 1.500 TL'lik kira yardımı ilden ile değişmekle birlikte en çok İstanbul, Ankara ve İzmir ödenirken, Antalya, Bursa, Sakarya, Erzurum gibi iller ikinci plandalar ve daha az ödeme yapılacaklar listesindeler.