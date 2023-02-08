Bakanlık 171 personel alımı yapacak! Lise, lisans mezunlarına başvurular açık







KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI







BAŞVURU ŞARTLARI

Devlet kurumları personel alım ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Peki Kültür Bakanlığı personel alım şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvurularının 6 Şubat tarihinde sona ermesi gerekiyordu ancak yaşanan büyük depremler sonrasında başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolarına 171 kişi lise, ön lisans ve lisans mezunu sözleşmeli personel alınacak. Personeller 35 farklı şehir için alınacak. Alım yapılacak şehirler şu şekilde; Ankara, İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Denizli, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Sivas, Şırnak, Van, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Edirne, Uşak, Bursa, Erzurum, Kastamonu, Mersin, Tokat, Yozgat, Zonguldak ve Adana. Lise mezunu personellerden 43 güvenlik görevlisi alınacak, 2 kadın ve 41 erkek alımı yapılacak. 5 şoför, 83 temizlik personelinin de 16'sı kadın, 67'si erkek olarak alım yapılacak. Ön lisans mezunu 19 büro personeli, 11 güvenlik görevlisi 8 erkek ve 3 kadın olacak şekilde alınacak. 10 tane de lisans mezunu büro personeli alımı yapılacak.Personel alımı için başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 48. maddesinde yer alan şartlar geçerli olacak. 35 yaşından gün alınmaması, KPSS puanının en az 60 olması gerekiyor. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle başvuruların 12 Şubat tarihine kadar uzatıldığı Bakanlık tarafından duyuruldu.